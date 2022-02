Vive Gerardo Martino sus horas más bajas

Reforma

Ciudad de México.- La Selección Mexicana no tiene a Raúl Jiménez en plenitud física y sí a Rogelio Funes Mori en una de sus peores versiones como delantero; no tiene la garantía en la dirección técnica, pero sí el ruido que ya genera el nombre de Miguel Herrera; no tiene en buen nivel a los llamados "europeos" y sí a 3 jugadores de baja por lesión o suspensión, no tiene el liderato del Octagonal al alcance y sí a Panamá respirándole en la nuca con la amenaza de ir a la zona de Repesca.

Ese es el oscuro panorama de cara al juego de mañana contra los canaleros, quienes solo están un punto abajo del Tri en la clasificatoria a Qatar 2022.

Gerardo Martino dijo hace casi 3 años, cuando arrancaba su luna de miel con México, que ya llegarían las "puteadas". Ese momento llegó.

Las jaquecas del 'Tata'

PANAMÁ

Un "Aztecazo" más y la Selección Mexicana caerá a zona de Repesca.

El Tricolor aventajaba por 6 puntos (14 contra 8) a Panamá a principios de noviembre. Ahora los canaleros acortaron distancia con sus 17 unidades, solo una menos que el Tri, que es tercero del Octagonal.

El único consuelo es que los panameños arribaron ayer a México con 3 bajas en la defensa: Andrés Andrade (esguince), Harold Cummings (tirón) y Azmahar Ariano (fractura de clavícula).

63 es la posición de Panamá en el Ranking Mundial de la FIFA; el Tri marcha en el puesto 14.

FUNES MORI

Rogelio Funes Mori, quien sería la solución a la ausencia de Raúl Jiménez y a la determinación técnica de no convocar a Javier Hernández, suma un gol en sus 433 minutos en la Eliminatoria Mundialista.

Fue abucheado en el juego anterior, contra Costa Rica.

El "Mellizo" casi siempre desaparece en partidos clave.

Su único gol en el Octagonal, contra Honduras, se produjo después de que le dedicaran una silbatina a su ingreso.

5 goles del 'Mellizo' en el Tri: 2 contra Guatemala y Honduras; 1 frente a Nigeria.

EUROPEOS SIN RITMO

Héctor Herrera fue vapuleado por la opinión pública.

El futbolista del Atlético de Madrid es uno de los seleccionados procedentes de Europa con un nivel paupérrimo. Ha recibido más críticas que Andrés Guardado, Néstor Araujo o Jesús Manuel Corona, y eso ya es decir.

Érick Gutiérrez, del PSV, y Johan Vásquez, del Genoa, ni siquiera tuvieron minutos en los partidos contra Jamaica y Costa Rica.

306 minutos de HH en LaLiga con el Atlético; Koke suma 1,444 y Rodrigo de Paul 1,224.

LAS BAJAS

El central por izquierda, Héctor Moreno, tiene ya la mente puesta en el Mundial de Clubes al causar baja por acumulación de amarillas, mismo caso que tiene fuera a Luis Rodríguez.

Jorge Sánchez fue el primer soldado en caer, por lesión de ligamentos.

Osvaldo Rodríguez apenas se reincorporó al equipo tras quedarse varado en Jamaica, además de que hasta hoy se sabría si Raúl Jiménez y Edson Álvarez están en condiciones de jugar, luego de sus problemas físicos.

9 futbolistas de los 30 convocados por Martino aún no juegan en esta Fecha FIFA.

LA AFICIÓN

Los "incondicionales" no lo son tanto: ya gritaron "Fuera Tata".

La expresión que les dio dolores de cabeza a Bora Milutinovic, José Manuel de la Torre y Juan Carlos Osorio, entre otros, fue dedicada a Gerardo Martino el pasado domingo contra Costa Rica.

El técnico aún paga los pecados de 2021: las 3 caídas contra Estados Unidos, dos en Finales y una en Eliminatoria. Del año anterior a la fecha, el "Tata" suma 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas en partidos oficiales.

3 de 5 partidos ha abandonado la afición al Tri en el Azteca, debido a las sanciones de FIFA.

LA SOMBRA DEL 'PIOJO'

El pasado 19 de noviembre, San Cadilla publicó que si bien la FMF no tenía plan "B" por si Gerardo Martino fallaba, en caso de requerirse un "bomberazo", el candidato favorito era Miguel Herrera.

Ahora el "Piojo" suena en todos lados como posible sustituto por si el panorama se complica mañana.

Hace una semana, el presidente de la FMF, Yon de Luisa, depositó su confianza en el "Tata", pero no garantizó que terminaría el Octagonal.

19 triunfos en sus primeros 22 juegos con el Tri cosechó Martino; de 2021 a la fecha, suma 12 en 25.