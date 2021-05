Vive Orozco protocolos sanitarios estrictos en Tokio

Cortesía

Tokio— Las medidas sanitarias en la Copa del Mundo de clavados en Tokio 2021 han servido como un panorama de lo que podría vivir Alejandra Orozco en sus terceros Juegos Olímpicos que se disputarán en este país el próximo verano.

La medallista olímpica consiguió plaza para el País en la plataforma 10 metros sincronizados junto a Gabriela Agúndez y describe una larga lista de protocolos que hay en Japón, que la semana pasada anunció una tercera ola de contagios y estado de emergencia que terminará el próximo 11 de mayo, con la posibilidad de prolongarse.

"Los protocolos han sido muy largos y estrictos, pero también han sido muy acertados y tener que juntar a 50 países en una alberca y resolver esa parte sanitaria ha sido una gran labor del país y de FINA, han sido mucha pruebas, hacemos prueba cada dos días.

"Todo el tiempo cubrebocas y sana distancia y los entrenamientos han sido reducidos, para subir a la plataforma tenemos que hacer fila y que no se aglomere, no podemos salir de nuestras habitaciones ni del hotel, no podemos cruzarnos a otros pasillos", contó Orozco en videoconferencia desde Tokio.

La dupla conformada por Orozco y Agúndez ha tenido que atravesar distintos obstáculos: la muerte del entrenador de clavados Yuniesky Hernández, la postergación de los Juegos Olímpicos el año pasado, la superación de Covid-19 de Alejandra, el incendio del gimnasio donde entrenaban en el Code Jalisco, la incertidumbre y la postergación de la Copa del Mundo, donde se buscarían las últimas plazas.

"Es algo soñado, es algo por lo que hemos soñado 5 años, ha sido un sueño en conjunto, estamos unidas en Guadalajara y desde un principio nos comprometimos, teníamos que mostrarnos al mundo como una nueva pareja, somos una pareja muy sólida a nivel nacional e internacional", dijo Orozco, medallista olímpica más joven de la historia de México a los 15 años.

La sincronía dentro y fuera de la fosa de clavados ha sido fundamental para las clavadistas mexicanas.

"Desde que decidimos que queríamos juntarnos para este sincro nos conocemos fuera de la alberca también y eso se ha reflejado dentro, de tantas situaciones que hemos pasado juntas significa mucho, este sueño también es dentro y fuera de la alberca", afirmó.

México ha cosechado 10 plazas olímpicas en clavados para Tokio 2020, que se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto.