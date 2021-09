Voleibolista juarense Marian Ovalle será transferida a UTEP en 2022

Archivo / El Diario

La disciplina es un factor clave en un deportista, lo mismo que la paciencia para saber esperar las buenas oportunidades, y esos dos aspectos en este momento la juarense Marian Ovalle los combina muy bien para poder dar el salto de un junior college al equipo de voleibol de las Mineras de UTEP.

Marian, de 19 años de edad y 1.79 metros de estatura, es parte del equipo Lady Broncos del Instituto Militar de Nuevo México, que se ubica en la población de Roswell.

“Ahorita estoy en proceso de terminar en nivel junior college para transferirme a UTEP terminando este semestre y jugar en División I; ese es el principal propósito”, señaló la jugadora, quien además dice estar pendiente de los buenos resultados que este año tienen las Mineras, que por ahora suman 10 victorias por solamente dos derrotas bajo el mando del entrenador Ben Wallis.

“Fue un trato que hice con el entrenador de UTEP, de estar aquí un año, y tiene que ver mucho que el programa es parecido al de UTEP, entonces cuando llegué allá estaré prácticamente al mismo nivel”, comentó Marian Ovalle.

El mes pasado, la jugadora juarense fue convocada a la Selección Mexicana Sub-23 que logró el segundo lugar en la Copa Panamericana que se llevó a cabo en Aguascalientes y que les dio el boleto para los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia, que se efectuarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre de este año.

“Lo primero fue que me sorprendí de que me hablaran a la selección porque es una categoría mayor, Sub-23, pero me sentí muy feliz de quedar dentro de las 12 jugadoras, estuvo muy duro el torneo y yo di mi máximo esfuerzo. Estoy orgullosa de representar a mi país y me gustaría ir a Cali y jugar el Panamericano Juvenil, espero que me hablen”.

La semana pasada, Marian fue nombrada la ‘Jugadora Ofensiva de la Semana’ de la Conferencia Atlética de Junior College del Oeste (WJCAC, por sus siglas en inglés) para el período del 5 al 11 de septiembre.

“Muy emocionada con esa elección, me he esforzado mucho y trataré de dar mi mayor esfuerzo al equipo y aportar cada día más”, dijo Marian, al tiempo de señalar que empezaron muy bien la presente temporada y que ganaron en su primer partido de conferencia el miércoles pasado.

-¿Por qué te gusta el voleibol?

“Me gusta porque es un deporte de conjunto, se necesita el trabajo de seis jugadoras para ganar, pero también son más personas las que están detrás de todo un proceso, son muchos los que ayudan a ganar. Me gusta el apoyo de los compañeros y los entrenadores”.