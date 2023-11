'Voy por otro triunfo'

Cortesía

La boxeadora juarense Karla ‘La Traviesa’ Sáenz se declara lista para encabezar por primera vez una cartelera de boxeo, cuando el sábado 2 de diciembre se mida a la lagunera María de los Ángeles Sánchez en la función que presentará la empresa local WCF en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Será la sexta pelea en el terreno profesional para la fronteriza, que tiene un récord de 3-1-1, con dos de sus triunfos por la vía del cloroformo, además de que todavía se mantiene invicta ante su afición.

Pupila del manager Javier Solís, ‘La Traviesa’ tendrá como rival a la de Gómez Palacio, Durango, María de los Ángeles Sánchez, que va por su segundo pleito en el boxeo de paga y que es compañera de establo de la doble ex campeona del mundo del CMB y de la FIB, Yuliahn ‘Cobrita’ Luna.

De acuerdo con los organizadores de esta función, la misma ‘Cobrita’ Luna acompañará a María de los Ángeles para brindarle su apoyo y darle algunos consejos en su pleito con ‘La Traviesa’ Sáenz.

‘Cobrita’ Luna es conocida de la afición juarense, pues en esta ciudad derrotó a la local Estefanía ‘Inquieta’ Talamantes, además de que fue la encargada de haber mandado al retiro a la capitalina Mariana ‘La Barbie’ Juárez.

“Voy dispuesta a cerrar el año con otro triunfo y para eso nos estamos preparando”, declaró Sáenz, residente de la Colonia Villa Esperanza, a las redes sociales de WCF.

“No sé mucho, o más bien nada de ella, sólo que viene del establo de la ‘Cobrita’ Luna, así que espero una rival dura”, añadió Sáenz Torres.

Aunque son dos peleadoras que se encuentran en el inicio de sus respectivas carreras, se espera un combate intenso arriba del cuadrilátero en la división de peso mosca, pues ‘La Traviesa’ buscará mantenerse invicta en casa, mientras que la de Gómez Palacio quiere seguir los pasos de su compañera ‘Cobrita’ Luna.

“La verdad que me han tocado puras guerreras, pero eso se lo agradezco a mi entrenador y a mi promotor, ya que siempre me consiguen rivales de buen nivel y eso es bueno ya que me exigen todo mi potencial y aprendo de ellas y de mis errores”, concluyó ‘La Traviesa’.