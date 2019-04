Vucetich pide un VAR más concreto

Querétaro.- Víctor Manuel Vucetich, técnico de Querétaro, pidió que el VAR sea más concreto y que la impartición de justicia sea equitativa.

"Creo que el VAR tiene que ser más concreto, tiene que poner más atención porque la jugada de (Diego) Novaretti la estuvimos revisando y nunca se pasó en el VAR, no tengo idea de por qué no se revisa, entonces se crea una desconfianza de porque unas si y otras no. Debemos de tener el cuidado de la elección de la gente y de la interpretación que se haga de una forma deportiva. Chivas significa mucho para el futbol mexicano, pero las reglas tienen que ser igual para todos, se tiene que ser equitativos en la impartición de justicia", indicó.

'Vuce' considera que su equipo atraviesa por desconcentraciones en los partidos, algo que tienen que corregir de inmediato.

"La desconcentración es una cuestión personal, en eso te tienes que meter muy en el fondo de los jugadores. La concentración es saber que en dos horas tienes que estar comprometido al cien por ciento y no cometer ninguna equivocación, pero cada jugador piensa de forma distinta y es muy complicado poder tener esa medición", señaló.