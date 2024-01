Vuelve Fórmula E a CDMX para inicio de temporada 2024

Cd. de México.- Todo está listo para el regreso de la Fórmula E a México con la primera carrera de la temporada.

El E-Prix de la CDMX abrirá las acciones de la campaña 2024, la cual promete traer grandes emociones y disputas electrizantes entre algunos de los mejores pilotos del mundo.

Como Mitch Evans y Nick Cassidy del equipo Jaguar TCS RACING intentarán comenzar el año con el pie derecho y obtener un buen resultado en la carrera disputada en territorio capitalino.

"Es uno de nuestros eventos favoritos en el año. La pasión y energía que tienen los aficionados (en México) es muy especial. Es una de esas carreras que disfrutas, amo la ciudad, amo la comida, ustedes producen muy buen alcohol también (risas). Entonces, en general es una gran experiencia como piloto y estoy ansioso de volver", confesó a CANCHA Mitch Evans.

La carrera en la Ciudad de México se celebrará este sábado 13 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Es una atmósfera agradable, con muchos fanáticos, el circuito es muy bueno, con la parte del estadio. Personalmente no me ha ido demasiado bien las dos veces anteriores en las que he corrido ahí, pero este año espero tener un desempeño mucho mejor", dijo por su parte Cassidy.

Cassidy y Evans ocuparon el segundo y tercer puesto en el campeonato mundial en el 2023, por lo que ahora buscarán mejorar ese resultado y obtener el título de la Fórmula E en su temporada número 10.