Vuelve Gio a ser convocado por América

Archivo/ Reforma

Ciudad de México.- Giovani dos Santos regresa a la convocatoria del América, de cara al juego contra Rayados.

"Gio va a la banca este partido, cada día se siente mejor e irá tomando los minutos que se necesite en la cancha, necesitamos que Gio, Benedetti, Jorge (Sánchez) cuando se recupere, Ema, los minutos que estén en la cancha cada vez se vayan sintiendo mejor", comentó el técnico Miguel Herrera en videoconferencia.

Dos Santos ha tenido varias molestias a raíz de la operación en la que reconstruyeron el muslo en septiembre de 2019, luego de una brutal entrada de Antonio "Pollo" Briseño.

El "Piojo" aún tiene dudas para encarar a Rayados, tanto en la defensa como en la mediacancha, sitio que dejó vacante el suspendido Richard Sánchez.

"Mohamed es un gran técnico, trabaja para tratar de que el equipo se mantenga bien, es un equipo vasto, completo, muy bien dirigido y debemos poner toda la atención del mundo", comentó.

NO AFECTA ALUMBRADO

El América se sintió cómodo con el nuevo alumbrado del Estadio Azteca, tan criticado por la oscuridad en algunas zonas, que se percibe en televisión.

Las Águilas entrenaron el miércoles en la noche en el Coloso de Santa Úrsula, de cara al duelo de este sábado contra Rayados.

"Estamos muy conscientes que se está probando nuevo alumbrado, cambiando, nos cayó la pandemia y tuvo que pararse la obra del estadio. Ahora que regresamos a la actividad hacen pruebas sobre la marcha, se ve oscuro en televisión más que en la cancha, ahora que entrenamos de noche vimos cómo estaba el alumbrado, en el fondo de la portería se ve oscuro, pero la parte de atrás de la portería. No está prendido el estadio en pasillos, palcos, partes de afuera, el alumbrado general, nada más para alumbrar la ancha y por eso se ve oscuro atrás.

"Pero en la cancha se veía bastante bien, se veía bien la pelota, tiene cierta lógica lo que me contestaron que la parte que se ve oscura es la de fondo, la cancha ahí va, está agarrando su fortaleza, después de tanto tiempo de no pisarse es obvio que necesita esa rudeza, si no la tocas en cinco meses no está pisada o maltratada por el juego, necesita pisarse una cancha, va bien el proceso", mencionó el técnico Miguel Herrera.