Vuelve Liga MX el 24 de julio con nuevo repechaje

Ciudad de México.- Ya hay fecha de arranque del Apertura 2020: 24 de julio.

"Se aprobó la propuesta para el torneo Apertura 2020 que iniciará el próximo 24 de julio. En este torneo se consideran dos fechas dobles, las jornadas 4 y 8, y la Gran Final será el 12 de diciembre con la salvedad de la realización del Mundial de Clubes y que uno de nuestros equipos sea finalista, la Final se recorrerá al miércoles 23 y al domingo 27 de diciembre.

"Si se diera este supuesto los clubes reprogramarán sus partidos de la jornada 1 del siguiente torneo", dijo el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

Además, la Final de la Copa MX entre Tijuana y Rayados ya tiene fecha: el 16 de septiembre la ida y el día 23 la vuelta.

"La Liga BBVA MX femenil el torneo de Apertura iniciará el 24 de julio y la gran Final entre el 6 y 13 de diciembre, solo contará con una jornada doble, la 15", comentó Bonilla.

"Tenemos fecha de inicio del próximo torneo y una propuesta de calendario. Hemos trabajado y distribuido el protocolo de salud sobre las medidas en casas de los jugadores, en clubes, en estadios, vemos una comunidad dinámica que apuesta por nuevos inversionistas que creen en nuestro deporte", comentó.

NUEVO REPECHAJE

La Fase Final del Apertura 2020 de la Liga MX tendrá un nuevo formato: los cuatro mejores irán directo a la Liguilla.

Los ocho equipos que terminen entre las posiciones 5 y 12 disputarán un repechaje.

Los partidos de reclasificación se disputarán a partido único, en la sede del club mejor ubicado (5 vs. 12, 6 vs. 11, 7 vs. 10, 8 vs. 9).

En caso de empate no habrá tiempos extra, sino que se procederá a la ejecución de penales, informó el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

Los cuatro ganadores del repechaje se ubivarán en la Liguilla del sitio 5 al 8, para armar así los cruces de Cuartos de Final.