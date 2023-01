Vuelve Novak Djokovic a Australia y gana

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Novak Djokovic volvió a la Rod Laver Arena después de dos años de ausencia y luego de la polémica expulsión de Australia, hoy venció en Primera Ronda al español Roberto Carballés por 6-3, 6-4 y 6-0.

La afición en las gradas aplaudió la entrada del nueve veces y máximo campeón en la rama varonil del Abierto de Australia; el serbio estaba de vuelta y respondió como una máquina.

'Nole' acertó 9 aces por 4 del español. Djokovic entró incierto en los primeros games, sin embargo, se sobrepuso rápido ante una pista repleta que lo idolatraba entre pancartas con imágenes del ex número uno del mundo y frases.

"Estoy muy agradecido por el apoyo de los fans en Melbourne. Es más de lo que soñé después de lo que pasó hace 12 meses", dijo el serbio, que busca su décimo título en Australia y de conseguirlo alcanzaría los 22 títulos de Grand Slam, igualando a Rafael Nadal y a uno de Serena Williams.

Murray supera a Berrettini en 5 sets

Incluso con un prótesis de metal en la cadera y problemas de rodilla, Andy Murray logró su mayor victoria en años.

Murray armó una firme ventaja, dejó que desapareciese por completo y salvó un punto de partido contra Matteo Berrettini -que es casi una década más joven y está 50 puestos por encima de él en el ranking de la ATP- antes de imponerse por 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7), 7-6 (10-6) en un juego épico a cinco sets que duró más de cuatro horas y media en la primera ronda del Abierto de Australia.

"En los últimos años me he cuestionado a mí mismo. Mucha gente ha puesto en duda mi capacidad, si podía seguir rindiendo en los grandes eventos y en los partidos importantes", dijo Murray, ex número 1 del mundo de 35 años que ahora ocupa el puesto 66 del escalafón. "Me siento muy orgulloso de mí mismo tras el partido. Eso no es algo que normalmente a lo largo de los años no he sentido al final de los partidos de tenis".