Vuelven 'JC' y 'Travieso' por beneficio

Ciudad de México.- Los exboxeadores Julio César Chávez y Jorge "Travieso" Arce se declararon listos para enfrentarse hoy en una pelea de exhibición y que será a beneficio, pero lo hicieron entre amenazas y muy divertidos.

Ambos deportistas se volverán a poner los guantes cuando se midan a tres rounds en peso ligero en el Auditorio Municipal de Tijuana, todo por una buena causa.

Lo recaudado será para ayudar en la recuperación de Christian Castillo, hijo del excampeón mundial José Luis Castillo y quien el pasado mes de julio sufrió un derrame cerebral.

"JC" Chávez y el "Travieso" acudieron este día a la ceremonia de pesaje simbólica, pues incluso subieron con ropa y tenis, para así declararse listos para la contienda en la que también se presentarán otros ex pugilistas.

"Que quede claro que le voy a parar una chin al 'Travieso'", dijo Chávez entre risas para lanzar una amenaza al mochiteco, quien no dudo en responder para que la afición ahí reunida se emocionara con ambos ex campeones.

"Dicen que soy muy malo, ya veremos, dijo un ciego, soy 17 años menor", comentó el "Travieso", quien sin dudarlo aceptó la invitación para medirse este viernes con el ídolo mexicano en la ciudad fronteriza.

También verán acción José Luis Castillo, Humberto "Zorrita" Soto, Antonio DeMarco, Ernesto Zepeda, Ricardo Castillo, Cristóbal Cruz y otros, para demostrar que la familia del boxeo se vuelve a unir por una buena causa.