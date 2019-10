WTA: Barty cae ante suplente Bertens, asegura el número 1

Shenzhen, China (AP) — La número uno del mundo Ashleigh Barty sucumbió el martes 3-6, 6-3, 6-4 ante Kiki Bertens, la holandesa que entró en reemplazo de Naomi Osaka en las Finales de WTA.



Bertens llegó al torneo de final de temporada como suplente y la holandesa súbitamente está en la puja por el título junto a las siete jugadoras. Cubrió el puesto de Osaka, quien se retiró el martes por una lesión en el hombro derecho previo a su partido de la fase de todas contra todas.



En el otro partido de la jornada, la suiza Belinda Bencic doblegó 6-3, 1-6, 6-4 a la checa Petra Kvitova.



La victoria de Bencic mantiene en carrera a todas las integrantes del Grupo Rojo por los pases a las semifinales. Bencic y Barty quedaron con marca de 1-1, Kvitova con 0-2 y Bertens en 1-0 rumbo a la última fecha del grupo.



El jueves, Barty se las verá con Kvitova y Bertens jugará ante Bencic.



Tras enterarse a último momento que iba a jugar, Bertens se apuntó la primera victoria de su carrera ante la australiana Barty en cinco partidos disputados.



"Cuando le das a una jugadora del calibre de Kiki la oportunidad de meterse en el partido no solo una vez, sino dos veces, te va a castigar”, dijo Barty. “Es lo que más decepciona. Estuve quiebre arribe dos veces en el segundo set y no pudo consolidar en ninguna ocasión”.



Bertens estuvo cerca de vencer a Barty en las semifinales de Beijing este mes, sucumbiendo en un desempate en el tercer set. Llegó a Shenzhen inmediatamente después de caer ante la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final del torneo de Zhuhai, China, el domingo.



“La pasé algo mal al inicio”, dijo Bertens, quien el año pasado alcanzó las semifinales en su debut en las Finales de la WTA. “Pero me fui soltando con el paso del partido”.



Pese a la derrota, Barty aseguró oficialmente cerrar el año como número uno del mundo. Es la primera mujer australiana con ese logro.



Sólo Karolina Pliskova y Osaka podían impedirle a Barty acabar la temporada como número uno. Ambas tenían que ganar el título en Shenzhen con una marca inmaculada en la primera fase.



Pliskova perdió ante Elena Svitolina en su debut por el Grupo Púrpura el lunes.