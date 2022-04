Ximena Labastida, nacida para correr; debuta a los 13 años

Ciudad de México.- Ximena Labastida es una piloto mexicana que este fin de semana hará historia al convertirse en la competidora más joven en correr en el serial de NASCAR Truck México.

La chihuahuense tomará el volante con 13 años de edad. Al igual que muchos niños, el automovilismo se volvió su deporte predilecto debido a una herencia familiar.

"Mi pasión por este deporte empezó por mi papá, él me llevó a una carrera de un amigo y la verdad me encantó mucho el ambiente y me enamoré de este deporte, pero todavía no lo tomaba tan enserio, lo veía como un hobbie. Formalmente empecé a los 11 años, aunque ya corría desde antes”, afirmó Ximena.

La piloto recuerda con una sonrisa cómo fue recibir la noticia de que iba a participar en la próxima temporada de NASCAR.

"Llegó mi papá y me dijo: ‘¿Qué crees?’, pensé que iban a ser malísimas noticias, ‘vas a correr NASCAR’. Me emocioné muchísimo”, apuntó.

Ximena Labastida conducirá la camioneta con el número 33.

A pesar de su corta edad, Ximena ha demostrado ser una de las pilotos con mayor futuro dentro de este deporte, y es que, Ximena ha demostrado desde los karts su talento finalizando dentro del top 10 de la mayoría de las carreras donde ha participado. Más allá de sus habilidades al volante, Ximena tiene claro que sus resultados son gracias a los esfuerzos que hace durante sus entrenamientos, los cuales combina a la perfección con la escuela.

"Voy a la escuela, llegó a mi casa, como y me vengo a la pista. Normalmente llegó entre 3:20 y 3:30 horas y entreno de 3 a 6. Después de eso llego a mi casa, hago un poco de ejercicio y si puedo hago simulador”, explicó la joven mexicana.

Todas las horas de práctica servirán para el debut de este fin de semana que ocurrirá en Tuxtla Gutiérrez a bordo de la camioneta número 33 del equipo La Bastilla Estancia Boutique.