Y ahora por Suazo

Monterrey- Mientras se debate a nivel nacional si André-Pierre Gignac está al nivel de los históricos goleadores en México, por lo pronto en la ciudad, el francés ya le pisa los talones al máximo romperredes del futbol regio: Humberto Suazo.

Con su gol 105 ante los Pumas, que le significó superar a Tomás Boy como el máximo anotador de los Tigres, la nueva misión de Gignac apunta hacia el "Chupete", el ídolo Rayado que marcó 121 dianas con la camiseta de La Pandilla.

Son 17 goles los que necesita para superar a Suazo, cifra que parece muy alcanzable para el 10 de los Tigres, pues el ritmo de anotaciones que ha marcado el francés en sus años como felino, vaticina a Gignac como el futuro nuevo rey del gol en el futbol regiomontano.

Y es que Gignac ha demostrado desde su arribo al futbol mexicano en el verano del 2015, que la constancia goleadora es su mejor sello como delantero.

En su primer semestre como felino, Gignac marcó 16 goles, cifra que estrenó con aquel cabezazo letal a centro de Jürgen Damm que venció a Alisson Becker, hoy campeón de América con Brasil y de Europa con el Liverpool, y quien defendía la meta del Internacional de Porto Alegre en la vuelta de Semifinales de la Copa Libertadores 2015; meses después cerró el año con su primer título en diciembre ante Pumas.

Para el siguiente año, Gignac siguió encendido y anotó 28 goles en todo el 2016, año que significó el mejor del galo desde que está en los Tigres y también lo coronó con su segundo título de Liga en México, y ante otro grande, el América, en la Final Navideña.

En el 2017, la cuota bajó, pero muy poco, al anotar 23 goles en el año, pero poco importó si en lo colectivo Gignac y los Tigres ganaron la Final Regia ante los Rayados en el Estadio BBVA.

Al año siguiente, en el 2018, Gignac dio un levantón al marcar 27 dianas, sin embargo, ha sido el único año en el que el francés no ganó un título importante.

Y en el presente año, Gignac ha venido a menos, principalmente afectado por la lesión en la rodilla del torneo pasado que lo ausentó de varios juegos. Suma 11 dianas, pero ya salió campeón y superó al "Jefe" Boy como máximo artillero felino.

En esa cacería sobre el "Chupete", Gignac está por rebasar a Alfredo "Alacrán" Jiménez, quien marcó 108 goles en juegos oficiales, 49 con los Tigres y 59 con Rayados, aunque el "Hijo del Coronel" después marcó otros tantos goles con Cruz Azul y América en donde también jugó.

A cuatro años de su arribo, el "Señor del Gol" en los Tigres va por otra marca para volverse eterno.

Y FUNES MORI TAMBIÉN VA POR SUAZO

A sus 28 años, Rogelio Funes Mori tiene la edad para también desplazar al chileno Humberto Suazo.

El "Mellizo" trae un alto ritmo de goleo, pues lleva 90 goles luego de tres jornadas de su noveno torneo, mientras que "Chupete" completó su noveno con 91 dianas. A estas alturas, el chileno llevaba 77.

Suazo llegó a los Rayados en el 2007 y aunque se fue un semestre al Real Zaragoza de España en el 2010, luego de cuatro años como Rayado, el "Chupete" tenía 91 dianas, sólo una más que Funes Mori.

Esto refleja que si el "Mellizo" sigue al ritmo que viene anotando, y cumple su contrato con Rayados, está en la edad de seguir celebrando muchos goles.

A quien ya tiene a la vuelta de la esquina es a Mario de Souza Mota, "Bahía", quien marcó 96, cifra que podría ser rebasada por Funes Mori en este mismo 2019.

Ya superando al "Avioncito", Funes estará a 25 goles de empatar a Suazo, quien jugó seis años y medio con la camiseta de los Rayados.

Desafortunadamente, a Funes Mori le ha jugado en contra no haber marcado goles en las dos Finales de Liga que perdió Rayados en su estadio, ante Pachuca en 2016 y la Final Regia con Tigres en 2017.

Eso le ha generado críticas de su propia afición, pues la gente considera que un goleador de cepa como el argentino no puede extraviarse en momentos tan definitorios como la disputa de un título.

Por lo pronto en este arranque de torneo, Funes Mori ha iniciado al ritmo que acostumbra, al sumar 3 goles en tres fechas del torneo de Liga, más uno en la Copa MX.