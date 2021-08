Ya hay rival para los Indios

Cortesía

Cumplidas las 10 jornadas del rol regular en todos los frentes, quedaron definidos los tres partidos de playoffs en el Campeonato Estatal de beisbol “Federico ‘Champion’ Flores” y los Indios de Juárez se medirán a los Rojos de Jiménez, novena a la que se midieron en la fecha inaugural a la que le ganaron la serie 2-1 en el estadio Juárez.

Los otros duelos de postemporada son Algodoneros de Delicias contra Mazorqueros de Camargo y Venados de Madera ante Mineros Parral. Serán series a ganar 3 de 5 juegos.

Delicias terminó en el primer lugar general, seguido por los Indios en segundo y los Venados en tercero. Estos tres equipos tienen derecho a elegir donde iniciar sus respectivas series. Camargo, Jiménez y Parral terminaron en cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente.

El formato para jugar los playoffs, que luce algo complicado, señala que los seis mejores equipos de la tabla de posiciones avanzan al primer playoffs y jugarán 1 vs 6, 2 vs 5 y 3 vs 4. Antes de cada serie los involucrados definirán si juegan 2-2-1 ó 2-3, es decir, los primeros dos partidos en una sede, los siguientes dos en la casa del otro equipo y un posible quinto juego en la primera sede. O bien, dos juegos en una sede y los tres últimos (en caso de ser necesarios cuarto y quinto) en el patio del otro equipo.

Los tres equipos que resulten ganadores de estas series se meten de manera directa a la etapa de semifinales. El cuarto semifinalista, denominado ‘mejor perdedor’, surgirá de la realización de un sorteo entre los tres equipos perdedores. Por medio de dicho sorteo se determinará a los equipos que jueguen el primer partido. El ganador enfrentará al equipo que descansó por el boleto a la semifinal, es decir, el que no salió sorteado.

El domingo 29 de agosto se llevará a cabo el sorteo y los partidos dos días después en casa de la novena sorteada como C.

El cierre del rol regular tuvo su toque de drama en algunas series. Los Indios perdieron el primero de la serie con los Dorados de Chihuahua; en ese momento se olvidaban de terminar como líderes y ponían en riesgo el segundo lugar. Pero el sábado, en jornada doble, ganaron los dos juegos, amarraron el subliderato y de paso le quitaron cualquier esperanza de avanzar a los capitalinos.

Con gran actuación en la lomita del juarense Aarón Aguilar, los Mazorqueros de Camargo derrotaron 6-3 a los Venados de Madera el sábado por la noche y no solamente evitaron la limpia, sino que se metieron como el sexto y último equipo calificado a los playoffs.

Aguilar salió más que inspirado ese día, lanzó toda la ruta, recetó 17 chocolates, permitió nada más seis imparables y no regaló una sola base.

Campeonato Estatal de Beisbol 2021

Playoffs

Delicias (1) vs Camargo (6)

Juárez (2) vs Jiménez (5)

Madera (3) vs Parral (4)

Series a ganar 3 de 5

Delicias, Juárez y Madera tienen derecho a elegir dónde inician las series

Formato de juego para los playoffs

Al término de los 30 juegos de temporada regular

-Los seis equipos que mejor se ubiquen en la tabla de posiciones avanzan al primer playoff.

-Las series del primer playoffs son a ganar 3 de 5 partidos, 1 vs 6, 2 vs 5 y 3 vs 4.

-Antes de las series los involucrados definirán el formato, 2-2-1 ó 2-3.

-Califican directo a la semifinal los ganadores de las tres series.

-Para definir al mejor perdedor, que será el cuarto semifinalista, se va a realizar un sorteo entre los equipos perdedores, donde se determinará a los equipos que jueguen el primer partido; el ganador enfrentará al equipo que descansó por el boleto a la semifinal.

-El sorteo para determinar el cuarto semifinalista entre los equipos perdedores será el domingo 29 de agosto y los partidos se llevarán a cabo el martes 31 de agosto en casa del equipo sorteado C.