Yair 'Pantera' Rodríguez volverá al octágono este sábado

Han tenido que pasar poco más de dos años, pero el chihuahuense Yair ‘Pantera’ Rodríguez volverá a subir al octágono, y lo hará en un combate que podría ser el más importante de su carrera.

Pero el parralense está listo, así lo ha dicho, para medirse este sábado al excampeón pluma de la UFC, Max Holloway.

“He estado esperándola (una pelea de este tipo) desde, bueno, siempre. He estado tratando de pelear con los mejores”, le dijo Rodríguez a la prensa en el día de medios de la función, este miércoles, en el mismo lugar donde se llevará a cabo la pelea, el UFC Apex. “Es por lo que he estado peleando toda mi vida, mi carrera, estar contra gente que se encuentra arriba de mí en los rankings, que me van a poner en una mejor posición, no quienes están detrás mío”.

Rodriguez (13-2 MMA, 8-1 UFC) y Holloway (22-6 MMA, 18-6 UFC) estelarizan la función UFC Fight Night 197, que será televisada en México a través de FOX Sports.

Yair admitió que ha sido una espera demasiado larga, no solo por su suspensión por parte de la agencia estadounidense antidopaje (USADA, por sus siglas en inglés), sino también por la lesión de Holloway, que obligó a aplazar el enfrentamiento.

“Creo que fue difícil por muchas razones, por ejemplo el Covid y familiares que fallecieron, amigos que recientemente fallecieron también, lesiones tanto mías como de Max”, comentó el parralense. “Han pasado muchas cosas estos dos años en los que no he podido competir, pero he tratado de estar ahí.

“Estaba listo para pelear en marzo, me estaba preparando. Cuando la suspensión se acabó el 7 de marzo, estaba listo y me dieron que iba a pelear contra Max en junio, y entonce pasó lo de su lesión. Es casi un año de seguir esperando, así que estamos ansiosos porque sea sábado y dar lo mejor de nosotros”, comentó.

La última vez que Yair peleó fue en octubre del 2019, cuando derrotó a Jeremy Stephens. Esta vez, el reto será mucho mayor, con Holloway, quien aspira a recuperar el cetro de la división pluma de la UFC.

“Para eso estamos aquí, probar de lo que estamos hechos, contra uno de los mejores de la UFC. Quiero probarme a mí mismo contra Max porque sé la clase de peleador que es; tengo esta emoción dentro de mí, lo siento en mi estómago, sé que va a ser una gran pelea, muy emocionante”.

Si Yair gana, sería inmediatamente el retador principal para el campeón de la división, el australiano Alexander Volkanvski, pero el chihuahuense dijo no pensar en ello aún.

“Primero tengo que vencer a Max, sé que una oportunidad por el título está ahí, pero estamos enfocados en la pelea del sábado”, finalizó.

TOME NOTA…

Yair Rodríguez vs Max Holloway

UFC Vegas 42

Fecha: Sábado 13 de noviembre

Hora: 2:00 pm

Sede: UFC Apex

(Las Vegas, Nevada)