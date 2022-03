Yo decido mi futuro: Cristiano Ronaldo

Reforma

Ciudad de México.- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo aseguró que no ha decidido si Qatar 2022 será su último Mundial y dejó claro que él definirá y nadie más.

"Quien manda soy yo, punto final. Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más, juego, y si no me apetece jugar, no juego", explicó el futbolista del Manchester United hoy en Porto, un día antes de buscar el boleto a Qatar 2022 ante Macedonia del Norte.

Cristiano ya suma 4 Mundiales, tras haber participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

El jugador del United confía plenamente en que Portugal estará en el Mundial.

"Si Portugal tuviera su mejor nivel, gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también", apuntó.

"No hay Mundial sin Portugal. Aquí no hay individualidades, es un grupo. Somos todos. Macedonia sorprendió pero mañana no nos sorprenderá.

La Selección lusa hizo su último entrenamiento antes del compromiso ante Macedonia del Norte y ya entrenó Pepe, quien fue baja ante Turquía por Covid-19.