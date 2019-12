Yon de Luisa confirma la desafiliación de los Tiburones Rojos de Veracruz

Veracruz.-Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, dio como oficial la desafiliación del club Veracruz.



En entrevista a TUDN, el directivo confirmó el adiós del equipo escualo.



"El martes se realizó la Asamblea General de la FMF y por unanimidad se resolvió la desafiliación del Veracruz en sus diferentes divisiones", dijo.



Explicó que esté día "hicieron el intento de notificar, pero no se pudo. Mañana intentarán, pero es un hecho la desafiliación del Veracruz".



Ahora los jugadores quedarán libres de contratarse con quién deseen y quien les ofrezca trabajo.



"Hay una revocación de la franquicia. Los jugadores quedan en libertad y pueden ser contratados por el club que quieran".



Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX anunció que se endurecerá los reglamentos en el sector económico, para que casos como estos no vuelvan a ocurrir.



"Vamos a mejorar los procesos que estén mal e incorporar otros como es la vigilancia económica. En el Ascenso no hubo ningún atraso en los pagos y en la Liga MX, pues solo se presentó lo de Veracruz".