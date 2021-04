Zidane afirma que el Madrid no tiene límite

Agencias

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró satisfecho este martes tras ganar 3-1 al Liverpool en la ida de cuartos de final de la Champions League, pero advirtió que "no hemos ganado nada" todavía.

"Me alegro por los jugadores, estamos en una buena dinámica, el equipo desde el inicio interpretó bien el partido. No tenemos nada cerca, no hemos ganado nada, estamos contentos por el resultado y por lo que estamos haciendo", comentó el técnico francés.

El técnico merengue no quiso entrar a valorar si fue el mejor partido de Vinicius, pero insistió en que "dos goles en cuartos de final es importante para él y para el equipo".

"Me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol, con lo que le está dando y trabajando para el equipo, marcar dos goles le va a dar confianza a él y al equipo y se lo merece", mencionó Zidane.

Zidane finalizó mostrándose satisfecho con la evolución del equipo tras un difícil inicio de temporada.

"Este equipo no tiene límite porque quieren siempre más, han ganado mucho, pero quieren seguir ganando", concluyó.