Zidane protege a Vinicius

Madrid.- El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que aunque Vinicius Junior no está en "su mejor momento" en el club blanco, tras acumular cinco partidos sin jugar, no se moverá en el mercado de invierno, y además quiso ser optimista sobre la baja de Eden Hazard, que no tiene "nada importante" en el tobillo y avisó del peligro de la visita de este sábado al Alavés.

"Vinicius no se va a ir, se va a quedar aquí. Es verdad que últimamente no ha jugado mucho, pero va a contar como todos los demás. No es su mejor momento ahora, pero aportará algo al equipo. Se va a quedar aquí", aseguró Zidane.

El técnico aclaró que, aunque el brasileño lo está haciendo "bien" en los entrenamientos, ahora le cierran el paso Hazard y Rodrygo, pero le pidió estar "preparado" para una posible convocatoria. "No es su mejor momento porque no está jugando, pero cuando tienes 26 jugadores hay cuatro o cinco que se quedarán fuera. Aunque es verdad que Vinicius lleva varios partidos sin jugar", indicó.

"Está trabajando bien. Además, el año pasado lo hizo muy bien, y cada vez que le toca lo hace bien. Lo que quiere es estar preparado para cuando le toque hacerlo siempre bien, pero hay más jugadores importantes y hay que elegir, eso no va a cambiar", añadió, un mensaje similar para la situación de Brahim Díaz, que también está jugando "poco". "Yo, de momento, cuento con él, entrena bien y quiere estar listo si le convoco", puntualizó.

TRANQUILIZA SOBRE HAZARD

Además, confesó que la lesión de tobillo de Eden Hazard no es nada "importante, tan solo un golpe y una torcedura". "Veremos si puede estar la semana que viene. Esperemos que sí", añadió Zidane, que no podrá contar con el belga este sábado en Mendizorrotza, "un estadio complicado".