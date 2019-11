Zlatan Ibrahimovic deja la MLS para ir a un gigante de Europa

“Si me quedo, será bueno para la MLS, porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará de que es la MLS”.

Esa frase que esbozó Zlatan Ibrahimovic tras la eliminación en semifinales de la Conferencia Oeste ante su clásico rival, Los Angeles FC, terminó siendo una especie de premonición.





El delantero, que viene de marcar 31 tantos en igual cantidad de presentaciones en la liga estadounidense, comenzó a tener ofertas de varios equipos, como Bologna, Napoli, Fiorentina, Manchester United, Juventus. Incluso hasta se especuló con la posibilidad de imitar los pasos de Daniele De Rossi y recalar en Boca.





Sin embargo, según Don Garber, comisionado de la MLS, su futuro estará en un gigante de Europa. “Ibrahimovic tiene 38 años y ahora va a firmar por el AC Milan, uno de los mejores clubes del mundo”, esbozó durante una entrevista con ESPN.





De esta manera, el futbolista sueco regresaría al Rossonero, donde estuvo tras irse del Barcelona. En sus dos temporadas en el conjunto de milano conquistó dos títulos: la Serie A 2010/11 y la Supercopa de Italia.





Aunque el Milan hoy naufraga en la mitad de la tabla en el Calcio, es una de las instituciones más poderosas del planeta. Dentro de su palmarés se destacan 18 Scudettos, 5 Copa de Italia, 7 Supercopa de Italia, 1 Mundial de Clubes, 3 Copa Intercontinental, 7 Champions League y 5 Supercopa de Europa.





En caso de concretarse su salida, Los Angeles Galaxy serán la primera institución fuera de su país en la que no pudo conseguir ningún título. En sus dos años, en el conjunto angelino, marcó 54 goles y brindó 15 asistencias. El equipo actualmente conducido por el argentino Guillermo Barros Schelotto no se proclama campeón desde 2014.





