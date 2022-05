“Primero los pobres” no se materializa en precios del gas

Chihuahua.- El Frente de Consumidores señaló ayer que el decir de la presidencia de la República de “primero los pobres” no se materializa a través de su política de fijación de precios del gas, ya que garantiza la tarifa más baja por kilogramo del combustible en la frontera donde está uno de los oligopolios más fuertes y fija las más caras en municipios con la población más necesitada como es el caso de Batopilas y Urique, clasificados como los más pobres de la entidad.

La Comisión Reguladora de Energía informó que del 01 al 07 de mayo el kilogramo de gas licuado de petróleo en municipios fronterizos serán de 23.30 pesos, en tanto que en la zona centro de la entidad como Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán es de 23.52 pesos y en tanto que en Batopilas y Urique, se ofrece a 27.39 pesos.

Ese precio también se tiene en las comunidades de Uruachi, Nonoava, Morelos, Guazaparez, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Chínipas.

Carlos Loya López, asesor del Fedeco, indicó que las comunidades más pobres de Chihuahua no le interesan al gobierno federal porque en realidad esa zona le representan pocos votos y no busca programas dirigidos que les permita tener tarifas más accesibles.

Si bien este año se autorizó un incremento salarial al mínimo de más del 20 por ciento y hasta se puede argumentar que en toda familia hay por lo menos una persona que recibe una pensión o beca, eso no resuelve el problema, ya que con por un lado les da y por otro lado quita.

Carlos Loya dijo que no cuestiona que el gobierno entregue esos apoyos y hasta aplaude que le de un poco a la gente, pero lamentablemente también los municipios más pobres se manejan a la oferta y la demanda y se convierten en los más caros en el nivel de vida de los productos que no se generen en la zona.

Subrayó que el gobierno federal no ha tenido la capacidad, ni la voluntad política para hacer, en los hechos, lo que manifiesta de que primero los pobres.

Ejemplificó el que no solo se tiene las más altas tarifas de gas, sino también de gasolina y diversos productos se tiene precisamente en los municipios más pobres y alejados de los principales centros poblacionales y económicos de Chihuahua.

Planteó que las gaseras con el pretexto o con razón, de los costos de transportación y de que el crimen organizado no permite que llegue bien el gas que se requiere, y que eso encarece la vida, pero a final de cuentas la gente termina pagando más en esos municipios serranos, de lo que se paga en centros poblacionales.

El asesor de Fedeco indicó que sería interesante que se ponga en práctica lo que tanto ha pregonado el presidente de México y que aplica en la ciudad capital del país, donde sí se tiene gas subsidiado, por lo que debería ser en las zonas marginadas y alejadas de los polos de desarrollo donde se debería aplicar ese apoyo, no en los centros urbanos grandes.

Consideró que eso se hace así porque es ahí donde se aportan los votos y en este caso la Sierra Tarahumara no los genera, por lo que en ese sentido, las personas son un producto más de la especulación y en este caso no pasa nada si no se le apoya como debiera.

El asesor del Frente de Consumidores subrayó que, en la entidad se encuentra uno de los oligopolios de gas licuado de petroleo más importantes de Latinoamérica, por lo que es criticable que no se haga algo para ofrecer mejores tarifas en los municipios más necesitados de Chihuahua y ofrecer al menos la misma tarifa que la capital del estado.

Finalmente, lamentó que todo sea política electoral y solo se mida en votos los programas y solo busquen quedar bien en los grandes centros poblacionales.

