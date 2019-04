5 formas de hacerte notar por tu jefe

No es fácil sobresalir entre todos los empleados de una empresa, pero si llevas a cabo algunas acciones, podrías tener más probabilidades de impactar a tu superior y hasta de que te promuevan a un mejor puesto.

A continuación, te compartimos cinco formas de llamar la atención de tu jefe.

1-Muestra confianza, no arrogancia

No debes tener miedo de sobresalir. La confianza en tus habilidades y sentirte orgulloso por tu trabajo podrían ser tu ventaja, siempre y cuando no te sientas arrogante. El punto es que te sientas seguro de tu capacidad y que no te veas débil o inseguro.





2-Demuestra que te importa la empresa

Los jefes suelen impresionarse fácilmente por las personas que se esfuerzan en comprender y contribuir a la compañía. Los empleados que demuestran esta actitud pueden ganarse ascensos rápidamente.

El secreto es dedicarte al éxito de toda la empresa en conjunto, así como en el tuyo.

3-Siempre busca formas de solucionar problemas

Si estás buscando constantemente nuevas formas de mejorar los procesos y probar nuevas ideas, podrías convertirte en el chico favorito de tu superior. Siempre trata de tomar la iniciativa y la responsabilidad de resolver las cosas.

4-Hazte cargos de proyectos complicados

Si quieres llegar alto en tu empresa, entonces debes tomar grandes riesgos. Es decir que tienes que ser voluntario para hacerte cargos de proyectos difíciles en donde la posibilidad de fallar es muy real.





Hacer esto le demostrará a tu jefe que eres una persona que está dispuesta a desafiarse a sí misma y demostrar que puedes manejar el estrés.

El asunto es que, para ser un líder en la empresa, debes demostrar rasgos de liderazgo antes de ser promovido.

5-Ayuda a los demás a tener éxito

Los jefes también suelen notar a las personas que ayudan a los otros trabajadores. Esto podría convertirte en el mentor oficial de la empresa y, en consecuencia, un líder de la misma, lo que puede hacer que tu carrera despegue.

El Diario de NY