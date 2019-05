Abre mercados guerra EU-China

Ciudad de México— Con el incremento de aranceles a una amplia gama de productos comercializados entre Estados Unidos y China, México podría tener un espacio adicional para comerciar con ambos países.

Entre los productos chinos que ahora enfrentan un arancel de 25 por ciento en Estados Unidos, y en los cuales México tiene oportunidad, están algunos vegetales y frutas, tipos de jitomate, cereales, carne de puerco, productos de res, textiles y otros, como electrónicos y plásticos.

Debido a que China también anunció que incrementará los aranceles a Estados Unidos, la nación asiática podría buscar nuevos proveedores.

En total la medida impuesta por el Gobierno de Donald Trump contempla el incremento de aranceles para más de 5 mil productos.

México tendría oportunidades en el mercado chino al incrementar los volúmenes de productos que actualmente se mandan, dijeron expertos.

En medio de esto, México tendría oportunidades para sustituir la oferta China en Estados Unidos, pues la lista incluye productos donde el País ya es importante proveedor como electrodomésticos, muebles, acero, generadores eléctricos y productos del sector aeroespacial y metalmecánica, dijo Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

Algunos productos que México podría aprovechar para exportar a EU son televisores y proyectores de video.

De los primeros, el País tiene niveles altos de manufactura y hay varias empresas establecidas en territorio nacional, destacó Daniela González, consejera de comercio exterior de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay.

Con la sanción a China no sería redituable traer un producto desde esa nación a Estados Unidos por el arancel, pero se puede aprovechar la ventaja de que al producirlo dentro de México se vuelve originario, de acuerdo con las reglas de origen y por el aún vigente Tratado de Libre Comercio, destacó.

También se tendrían oportunidades hacia China.

El Secretario de Agricultura está en China, para acordar más visitas de inspectores orientales a empresas en México para que más plantas puedan exportar a esa nación, informó Rogelio Pérez, director de Mexican Beef.

"Si logramos que vengan a visitar a las plantas productoras de carne para que nos aprueben las plantas (para exportar), tenemos una gran oportunidad en China (...). Las exportaciones de EU a China han bajado y el hecho que le quiten esa oportunidad a EU de seguir incursionando en el mercado chino nos da oportunidad a nosotros", afirmó Pérez.

A largo plazo una guerra comercial no le conviene a ningún país, pues se distorsionan los mercados mundiales, lo que afectaría el crecimiento de la economía más grande, quien es el principal socio comercial de México, advirtió Smith.

"Si EU se siente fortalecido al escalar la guerra comercial con China esto se podría convertir en el modus operandi de EU y podrían replicar estas medidas proteccionistas en contra de sus principales socios.

"México ya está sufriendo esto con las medidas de seguridad nacional en acero y aluminio, así como la decisión de abandonar el acuerdo de suspensión de tomate", destacó.