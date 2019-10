Acciones de EEUU alcanzan récord por comercio; bonos caen

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses subieron a un récord a medida que aumentaba el optimismo por un acuerdo comercial con China, combinado con ganancias sólidas y apuestas de que la Reserva Federal reducirá las tasas. Los bonos del Tesoro se desplomaron al comienzo de una semana repleta de más resultados y decisiones del banco central.

El S&P 500 superó su récord de julio después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos está adelantado para firmar parte del acuerdo comercial. Microsoft saltó después de ganar un contrato con el Pentágono, mientras que AT&T subió luego de un cambio en su junta. Tiffany subió después de que LVMH dijera que sostuvo conversaciones con la joyera. PG&E se hundió por el riesgo de responsabilidad de los incendios forestales de California. El Stoxx Europe 600 subió, incluso cuando los bancos cayeron después de las decepcionantes ganancias de HSBC. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron un máximo de seis semanas.

La semana recibió a los inversionistas con varias dosis de noticias positivas, ya que las señales de progreso se unieron a las expectativas de un mayor estímulo monetario de la Reserva Federal después de su reunión del miércoles. Las ganancias corporativas continúan llegando con resultados que superan las estimaciones de una tanda sólida. Alphabet publicará sus resultados después del cierre del lunes.

“Las acciones están avanzando hacia nuevos máximos históricos ya que el optimismo está golpeando a los inversionistas desde todas las direcciones”, asegura Charlie Ripley, estratega de inversiones sénior de Allianz Investment Management.

En el Reino Unido, la libra se estabilizó frente al euro después de que la Unión Europea acordara un plazo de extensión para el brexit, lo que alivia el riesgo de abandonar el bloque sin un acuerdo el 31 de octubre. Los bonos europeos bajaron, mientras que los gilt se mantuvieron estables. Un índice de referencia de renta variable de Asia y el Pacífico subió a su quinta ganancia en seis sesiones. Las acciones aumentaron en Shanghái, y las acciones relacionadas con blockchain subieron después de que el presidente chino, Xi Jinping, elogiara la tecnología.

En otros lugares, los bonos argentinos cayeron después de que el candidato de la oposición, Alberto Fernández, se asegurara la victoria en las elecciones presidenciales del domingo, con la aceptación del actual titular favorable a los negocios, Mauricio Macri. El petróleo crudo WTI cayó después del mayor avance semanal en más de un mes. Bitcoin subió hasta 16% desde el viernes, antes de reducir su ganancia en aproximadamente la mitad.

Nota Original:U.S. Stocks Hit Record on Trade Hopes; Bonds Drop: Markets Wrap

