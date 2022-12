Acelera Famsa el cierre de tiendas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Famsa se está achicando cada vez de forma más acelerada y hoy tiene menos de la mitad de las tiendas con las que contaba antes de que le quitaran la licencia a su banco, en junio del 2020.

Sólo durante los últimos cinco meses, la cadena departamental cerró 64 unidades a nivel nacional y en los próximos meses podrían ser más, de acuerdo con información de la misma compañía en su reporte financiero del tercer trimestre de este año.

"Ante la falta de flujo (de efectivo), durante el tercer trimestre (Famsa) se ha visto en la necesidad de entregar y efectuar el cierre de 33 tiendas y en lo que va de octubre y noviembre se efectuará el cierre de 31 tiendas adicionales, con la posibilidad de que el número se pueda incrementar en los meses subsecuentes", detalló la empresa.

Debido a la falta de flujo, Famsa no ha podido tener mayor surtido de productos para atraer compradores y con ello revertir la caída en ventas, lo cual está acelerando los cierres.

Desde que el 30 de junio del 2020 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le revocó la licencia a Banco Ahorro Famsa, la principal fuente de fondeo de la departamental vía los créditos que otorgaba para la compra de productos, la cadena ha cerrado 242 tiendas en el País.

Esto implica que de contar con 379 tiendas al cierre de junio del 2020, para noviembre del año en curso ya sólo eran 137, 64 por ciento menos.

Y solamente en el 2022 ya ha cerrado 86 unidades, pues al finalizar el año pasado contaba con 223.

Adicional a eso, Grupo Famsa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que incumplió con el pago de capital e intereses de un crédito sindicado que celebró el pasado mes de mayo.

Dicho crédito lo suscribió con un grupo de instituciones financieras, lideradas por Bancomext, que son acreedoras de la empresa.

"Grupo Famsa informa al público inversionista que no llevó a cabo el pago de capital e intereses correspondientes a la segunda amortización del crédito sindicado celebrado el pasado 30 de mayo del 2022", señaló sin detallar los motivos del incumplimiento.

En su reporte del tercer trimestre, entregado a finales de noviembre pasado, Luis Gerardo Villarreal, director general de Famsa, advirtió que la falta de recursos ponen en riesgo la operación de la empresa.

"La compañía no cuenta actualmente con el flujo necesario para mantener la operación del negocio, aunado a la falta de líneas de crédito para capital de trabajo y la falta de un brazo financiero que permita el otorgamiento de crédito, siendo éste el principal modelo de negocio.

"Por consiguiente, ante la falta de resolución para la obtención de nuevos recursos, la empresa se ve en riesgo de no poder mantener su operación", aseveró Villarreal.

Una fuente que pidió el anonimato reveló que las negociaciones entre los bancos que tomaron el control de Famsa para decidir el futuro de la empresa continúan, pues ellos mismos son los acreedores.

"Tienen la deuda muy alta todavía, de manera que andan viendo cómo puede seguir la empresa", dijo.

Los principales acreedores bancarios de Famsa tomaron el control de la empresa en mayo pasado y entre ellos están The Bank of New York Mellon, Multiva, BBVA, Intercam, Financiera del Bajío y Bancomext.