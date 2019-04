Aceleran armadoras sus pedidos a México

Ciudad de México.- La industria de autopartes en México no ha enfrentado, hasta ahora, pérdidas económicas por el atorón en la frontera sur de Estados Unidos (EU), aseguraron representantes y directivos de empresas del sector.

Pero indicaron que lo que sí está sucediendo es que tanto a fabricantes de automotores, como proveedores que atienden directamente a las armadoras (Tier 1), les aumentaron sus pedidos con el fin de mantener abastecidos sus inventarios.

En esa situación se manifestaron el gigante de componentes de aluminio Nemak y el Grupo Industrial Saltillo, que a través de su filial Draxton produce componentes de hierro y aluminio de alta complejidad para sistemas de frenos, motor y chasis que exporta al mercado estadounidense.

Armando Tamez, director general de Nemak, aclaró que la compañía vende sus productos libre abordo en sus plantas a los clientes, y que luego éstos mueven las piezas a sus centros de operaciones con base en su amplia plataforma de logística terrestre.

Añadió que la empresa no ha tenido ningún problema de suministro, aunque sí se les ha incrementado la demanda.

"Sí nos están pidiendo (los clientes) embarcar un poco más para protegerse. Hemos revisado niveles de inventarios con todos nuestros clientes y no vemos problemas", comentó.

"Los clientes ya saben lo que van a ocupar por mes, y al ver que hay esta situación, aumentan sus requerimientos, pero luego una vez que se normalicen las cosas, esos mayores pedidos los van a compensar con los del siguiente mes".

Ricardo Sandoval, director de Relaciones Institucionales de GIS, señaló que los clientes de Draxton están pidiéndole que eleve sus inventarios a fin de que tenga oferta disponible para mayores volúmenes en los pedidos de los próximos días.

"Esto lo que les permite a nuestros clientes es reabastecer sus inventarios", agregó.

Óscar Albín, presidente de INA, aclaró que la cadena automotriz en Estados Unidos no enfrenta desabasto de componentes mexicanos, uno de sus principales proveedores.

Sin embargo, expresó que lo que sí han resentido armadoras y Tier 1 es una baja en sus inventarios de autopartes, por lo que para mantener los stocks en niveles óptimos han aumentado sus requerimientos.

Para mantener esa proveeduría, dijo que si la situación en los cruces fronterizos hacia EU no mejora en los próximos 3 días, es posible que la industria de autopartes en México, en especial los de la zona de El Bajío, utilicen los fletes aéreos como vía de salida a ese mercado, pero ello con cargo para el cliente.

Katcon, productor de sistema de escape automotriz, descartó también problemas con sus exportaciones al mercado estadounidense.