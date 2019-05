Acepta Trump quitar arancel a acero de México

Ciudad de México.- En el marco de su conflicto comercial con China, el Gobierno de Estados Unidos acordó eliminar los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá en las próximas 48 horas a cambio de nuevas medidas para que el acero procedente de China no ingrese a su país a través de sus territorios, informó el diario The Washington Post.

El anunció por parte de la Administración Trump, que podría llevarse a cabo este viernes, representa un paso significativo hacia la aprobación por parte del Congreso estadounidense del nuevo Tratado Comercial entre EU, México y Canadá (T-MEC).

La decisión de reducir los aranceles del 25 por ciento y los aranceles del 10 por ciento sobre el aluminio se produce en medio del retraso de 6 meses por parte de la Casa Blanca para determinar la imposición de nuevas tarifas a los automóviles extranjeros, según reportes de The New York Times.

Además, aliviaría algo de presión en la guerra comercial en la región, luego que México y Canadá también impusieran aranceles a varios productos de EU como carne, queso y leche.

México, Estados Unidos y Canadá firmaron el T-MEC el año pasado, sustituyendo el Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLC), pero el pacto aún debe ser ratificado por sus gobiernos.

Legisladores de México y Canadá han argumentado que los aranceles, mientras que están dirigidas a otros países, están perjudicando a las empresas y consumidores estadounidenses al elevar precios de los productos que usan acero y aluminio importados.