Aceptaría México propuesta de acero

Monterrey, NL.- México habría aceptado la propuesta de Estados Unidos de que el 70 por ciento del acero para automóviles se origine en América del Norte, de acuerdo con un tuit de un reportero de la agencia Bloomberg.

Grupo REFORMA publicó el sábado que, de acuerdo con diversos medios, las reglas que rigen el uso de acero y aluminio en los automóviles se han convertido en el último obstáculo para completar el T-MEC antes de fin de año.

En la negociación del nuevo tratado, finalizada en 2018, se estableció de manera general que un 70 por ciento del acero y aluminio utilizados en los vehículos automotores fuera originario de Norteamérica para poder gozar de la exención de aranceles.

Pero ahora, Estados Unidos ha acotado la definición de origen en la cadena de la transformación, que en el caso del acero va desde el planchón, elaborado con el mineral de hierro, que luego se convierte en placas, de las que posteriormente se elaboran otros productos más especializados, mediante aleaciones y otras técnicas.

Concretamente, de acuerdo con la agencia Bloomberg, la propuesta estadounidense es que las placas -antes de convertirse en Norteamérica en otros productos especiales y originarios- provengan sólo del Continente Americano.

Esto complicaría la calificación para los automóviles producidos en México, cuyas placas a menudo se originan en Japón y Alemania.

"México ha aceptado la propuesta de Estados Unidos de que el 70 por ciento del acero para automóviles se origine en América del Norte, siempre y cuando surta efecto después de al menos 5 años. El aluminio es un duro 'no'. ¿Y los inspectores laborales de Estados Unidos? Olvídate incluso de preguntar", tuiteó ayer el reportero Eric Martin sin dar más detalles.

El detalle coincide con lo que previamente, tras un encuentro de dos horas con Senadores, dijo el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre la intención de Estados Unidos de que el 70 por ciento del acero y aluminio que se emplee sea de la región: que sea en un plazo de 5 años en el caso del acero.

También ratificó que en materia laboral México no aceptará supervisiones o verificaciones a plantas o empresas en territorio nacional, y en su lugar se planteó resolver controversias laborales mediante paneles.

En este contexto, por la noche, The Wall Street Journal reportó que los demócratas de la Cámara de Representantes y el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, están a punto de llegar a un acuerdo para que el Congreso apruebe un acuerdo comercial modificado, aunque persisten obstáculos, esto de acuerdo con personas familiarizadas con las negociaciones.

Agregó que un funcionario del Gobierno dijo: "Estamos muy, muy, muy cerca de su finalización". Cuando se le preguntó sobre el tiempo, sugirió que el trabajo podría terminar para las vacaciones de Navidad.