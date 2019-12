Actúa justo la CRE con Pemex: AMLO

Ciudad de México.- Cuestionado sobre las decisiones de órganos reguladores que amenazan la libre competencia en el mercado de combustibles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Comisión Reguladora de Energía ha actuado con justicia y que no se puede seguir apostando sólo al mercado y buscar diluir al Estado.

"No es ese el propósito, es que se pueda competir en condiciones de igualdad, se había limitado mucho a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para competir en el mercado, el objetivo era desparecer Pemex y la CFE, ahora la instancia reguladora lo que está haciendo es actuando, pues, con justicia, no es ilegal lo que está haciendo, para eso se creó la CRE", dijo en su conferencia mañanera.

REFORMA publicó el martes 17 de diciembre que la CRE metió reversa a la competencia en la venta de combustibles al dejar sin efecto un acuerdo que impedía a Pemex imponer libremente los precios de venta en gasolina y diesel a empresas que son su competencia.

Sobre el fallo de un tribunal federal que eliminó la obligación que impuso la CRE a Pemex para ceder capacidad en sus ductos y terminales de almacenamiento a empresas privadas que quieren vender su propia gasolina o diesel, el Mandatario federal dijo que eso no era equidad.

"Querían, por ejemplo, que los ductos de Pemex los usara la iniciativa privada, por ejemplo, o sea, y eso no es equidad, se cometieron muchos excesos porque el propósito era acabar con las dos empresas públicas para dejarle el mercado a los particulares y tenemos que buscar que haya equilibrio sobre todo para garantizar precios", agregó.

Agregó que con los fallos se debe defender a los consumidores y no una libertad como la del "zorro en el gallinero".

"No se puede seguir apostando sólo al mercado y buscar diluir al Estado, no, no, esa libertad no, porque es como la libertad del zorro en el gallinero, tiene que haber orden y defender a los consumidores y esa es la función del Estado", afirmó.