Acusa Aureoles castigo a estados en PEF

Ciudad de México.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año es un castigo severo hacia los estados y municipios.

En conferencia de prensa, el Mandatario perredista dijo que no se visualiza un panorama prometedor para el 2020, pues el Presupuesto plantea un crecimiento de los ingresos en términos reales de 1 por ciento, sin embargo, para los estados y municipios el dinero bajará 0.1 por ciento.

En ese sentido, criticó el esquema que permite al Gobierno federal el manejo discrecional de los recursos que posibilita que se beneficie mejor a entidades gobernadas por Morena.

"Eso nos lleva a una discrecionalidad en la distribución de los mismos donde hay premios o castigos, donde a unos se le sirve más y a otros se les castiga, porque está así el esquema se presta a esto", comentó.

"Eso tiene sus efectos severos en el tema de desarrollo social, al final del día no es un tema de conflicto entre los estados, sino que el esquema general, el marco jurídico, el soporte jurídico, la fórmula de distribución de la Hacienda pública permite que hagan eso".

En ese sentido, consideró que esta situación deberá ser discutida por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

"Ese tema lo habrá de discutir la Conago, es un tema colectivo, no solamente de un estado, si bien se refiere que hay cinco o seis entidades que se benefician, pero somos 32, entonces, hay que ver que están pensando los demás", expresó.

"Yo no le voy a reclamar a Veracruz o Tabasco de que porqué tienen más dinero, seguramente tendrán mejores condiciones para las tareas del Gobierno, pero quienes lo distribuyen no son ellos, lo distribuyen los diputados y eso es lo que a mi juicio tenemos pronto que debatir y que cambiar en el país porque así no se dan condiciones para un desarrollo equilibrado del País".

Asimismo, el Mandatario michoacano opinó que el Presupuesto aprobado por los diputados federales no tiene lógica.

"Si la economía en este año lleva 0 crecimiento. ¿De dónde vamos a pensar que el año que entra sí se va a cumplir la proyección que aprobaron los diputados? ¿Con qué elementos podríamos sostener que el año que entra van a crecer los ingresos del Gobierno 1 por ciento?", cuestionó.

"No tiene lógica, si no crece la economía, ¿de dónde va a crecer el Presupuesto?".

... Y critican panistas el presupuesto

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) manifestó su desacuerdo al Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.

A través de Twitter, la organización de Mandatarios panistas advirtió que hay recortes dramáticos en construcción y mantenimiento de infraestructura, así como en el fomento a actividades productivas.

"El difícil contexto económico demanda un presupuesto que inyecte recursos a proyectos detonadores de empleo", comentó.

"Por el contrario, el PEF 2020 alienta el freno a actividades que generen crecimiento".