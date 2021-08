Acusa Coparmex burocracia en el SAT

Chihuahua.- Los problemas para concretar una cita ante el Servicio de Administración Tributaria, la venta de las mismas y la no devolución de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado, se presentan en el estado de Chihuahua como en el resto del país, por lo que el gobierno federal debe poner solución a eso.

Ignacio Manjarrez Ayub, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional y expresidente de la Coparmex en Chihuahua, quien estuvo en la rueda de prensa en la que abogados, contadores y empresarios denunciaron ese tipo de hechos en todo el país, dijo que, en lo particular, tiene más de un mes tratando de sacar una cita en el SAT y no lo logra, y por ello no ha podido renovar su firma electrónica.

Señaló que ahora dicen que si quiere citas “hay que arreglarse de otra forma”, lo cual es algo muy grave, ya que por un lado el gobierno federal quiere que las personas físicas y morales paguen impuestos, pero por otro lado no tienen infraestructura o sensibilidad de una página operando para citas.

Manjarrez Ayub indicó que no se tiene cita para acudir a renovar las firmas, sellos, hacer trámites de alta, modificación domiciliaria y otros trámites que exige el SAT y para lo cual se requiere que los reciban en las oficinas.

Planteo que, sin firma electrónica, simplemente no se puede hacer facturas y limita celebrar todo negocio.

El empresario miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Coparmex recalcó que hasta ahora no se ve que la Secretaría de Hacienda realice lo necesario para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.

Criticó que la dependencia federal también evada la devolución de saldos a favor del IVA, lo cual significa para muchas empresas tener un efectivo que le corresponde, pero no puede hacer uso de este.

El SAT no hace ningún favor al devolver ese dinero, en cumplimiento a la ley debe hacer el reembolso de un dinero que no es del gobierno, sino de las empresas y eso detiene las operaciones y el flujo de las empresas.

Ignacio Manjarrez señaló que no se quiere recurrir a los amparos para que el SAT atienda a los contribuyentes, como ya ocurrió en otra entidad federativa, lo cual, además no sería el camino más expedito para lograr la atención de la dependencia federal.