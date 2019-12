Acusa Coparmex que marginaron a IP

Ciudad de México.- En la definición del protocolo modificatorio T-MEC, el Consejo Consultivo y el Cuarto de Junto fueron marginados, acusó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

A través de su cuenta de Twitter, el líder empresarial señaló que las afectaciones transigidas se pactaron por el Gobierno federal.

"La negociación del #TMEC debería de contar con el consenso de los sectores productivos de principio a fin. En la definición del Protocolo Modificatorio TMEC, el Consejo Consultivo y el Cuarto de Junto fueron marginados. Las afectaciones transigidas se pactaron por el @GobiernoMX", tuiteó.

Cuestionado sobre el mensaje de De Hoyos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el empresario.

"En el caso de Coparmex, con todo respeto, tiene una postura muy partidista. Él parece el jefe de un sector, de un partido que por respeto no menciono. Entonces, está dedicado a oponerse", sostuvo el Mandatario en su conferencia matutina.

"Yo creo que sus representados opinan distinto. El tratado es necesario, conveniente, ayuda y ya una vez que se firme y que pase ya vamos a hablar sobre los detalles para demostrar que nos conviene, que fue una muy buena negociación, un buen acuerdo", abundó.

El Presidente consideró que aunque la negociación no ha sido fácil, el resultado final es bueno no sólo para México, sino para para los tres países.

"Ya pasando la firma y aprobándose ya les voy a contar toda la historia", dijo.

López Obrador anunció que los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá alcanzaron un consenso sobre los términos del T-MEC, por lo que este mediodía firmarán el acuerdo en Palacio Nacional.