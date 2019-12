Acusan que EU paraliza a OMC

Ciudad de México.- El bloqueo de votaciones por parte de Estados Unidos para continuar las funciones del órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) responde a la negativa de ese país de obedecer las reglas internacionales.

A partir de hoy el órgano de apelación, que es parte del mecanismo de solución de controversias de la OMC, ya no operará porque no fue posible llevar a cabo el proceso de votaciones para renovar sus miembros, donde dos de los tres últimos que quedaban concluyeron sus cargos ayer, por lo que fueron suspendidas las operaciones.

"Alguien tiene secuestrado el sistema (EU). Ahora tratamos de complacer al secuestrador", dijo Ricardo Ramírez, ex presidente del órgano de apelación.

"Vamos a darle todo, ¿se acaba el problema? Yo digo que aún así Estados Unidos tendría un problema fundamental que tiene que ver con una instancia internacional que le diga lo que tiene que hacer", aseveró.

En la OMC, y bajo la figura del órgano de apelación, por primera vez los países se pusieron de acuerdo en generar normas ancladas en un mecanismo confiable, pero al caerse se puede desvanecer también la confianza de esta institución, refirió Ramírez.

"¿Cómo asegurarse que las normas globales se van a cumplir?", cuestionó.

Ramírez destacó que cualquier mecanismo que no sea imparcial lleva a la "ley de la jungla" en las disputas comerciales.

Ante la falta de esta figura se sugieren varias opciones, pero al final se alinean al deseo de Estados Unidos, es decir, no seguir reglas internacionales, aseguró.

"Todas las soluciones en este momento nos llevan a colocarnos más cerca del mundo que le gusta a Estados Unidos que más cerca de un órgano de apelación alterno", dijo.

"Se parece más al GATT, a una eventual solución negociada más del tipo de las que le gustan a Estados Unidos", dijo Roberto Zapata, ex Embajador de México ante la OMC.

Ahora que está pausado el órgano de apelación, entre las opciones para su sustitución está el acuerdo ex ante, donde se concuerda no apelar, y ya ocurrió un caso entre Indonesia y Vietnam, informó Ramírez, actual presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés) en México.

Otra solución, sugerida por los europeos, es crear un órgano de apelación espejo, que implica acudir al artículo 25 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), donde se refiere una figura de arbitraje, dijo Ramírez.

A esta propuesta ya se sumaron Canadá y Noruega y posiblemente lo haga China, destacó.

Estados Unidos bloquea la votación del órgano porque este país considera que dicha figura debe resolver los casos en 90 días, pues de lo contrario es impráctico, pero en la realidad se rebasa ese tiempo, lo cual no trae complicaciones a naciones como las de la Unión Europea, comentó Ramírez.

Agregó que para Estados Unidos las decisiones del órgano no causan precedente, por lo que no deben seguirse.

Zapata, actual socio senior en Consultores Internacionales Ansley, dijo que para Estados Unidos el órgano de apelación ha representado un litigio excesivo, pero este hecho es natural porque hay cuatro veces más de comercio mundial que antes de la creación de la OMC, es decir, en 1995.

Estados Unidos, dijo, tiene el mayor número de casos en ese órgano y al mismo tiempo es el que gana más que el resto de los países y pierde menos del resto de las naciones que son demandados.

Ramírez dijo que pese a lo inconforme que está el país vecino del norte no ha dado propuestas para mejorar el órgano.

Sin embargo, Zapata comentó que es muy complicado llegar a una solución para hacer sobrevivir al sistema, pero sin Estados Unidos, mantener el sistema sin ese país es muy difícil.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía dijo que el País lamenta profundamente la parálisis que se tendrá en dicho órgano.

Asimismo, refirió que México seguirá impulsando iniciativas para mantener mecanismos de solución de controversias.