Adiós postres, hola Android 10

Ciudad de México.- Después de nombres como Android Pie, Android Oreo, Android Nougat y otros, el sistema operativo de Google dejará a un lado los postres y golosinas para que Android Q, anunciado en mayo durante Google I/O, se llame Android 10.

Con más de 2 mil 500 millones de dispositivos activos en todo el mundo, desde teléfonos, tabletas, pantallas, autos inteligentes y más, Google cambiará la imagen de Android para hacer la marca más inclusiva con nombres universales.

"Hemos escuchado por parte de los usuarios a lo largo de los años que los nombres que elegimos no son realmente comprendidos en nuestra comunidad global.

"Por ejemplo, 'L' y 'R' no se distinguen cuando se habla en algunos idiomas. Así que cuando algunas personas nos escucharon decir 'Android Lollipop' en voz alta, no estaba intuitivamente claro que se refería a la versión posterior a 'KitKat'", explicó en un comunicado Sameer Samat, vicepresidente de gestión de producto de Android.

El vocero además comentó que algunos nombres como "Pie" o "Marshmallow" no eran bien comprendidos, pues el primero no es considerado un postre en algunos lugares, mientras que el segundo no era una golosina popular en otros sitios.

Por otro lado, el logotipo y el color de la marca también cambiarán. El robot Android, un símbolo de diversión y curiosidad para Google, se mantendrá, con unos cambios pequeños, como la tonalidad de verde y sus ojos fueron colocados un poco más abajo.

También se harán algunas modificaciones en la tipografía de la marca, como la extensión de algunas líneas, la curvatura en algunos bordes y el cambio de verde a negro.

Aún sin una fecha determinada, se espera que Android Q comience a desplegarse en los dispositivos Android más recientes durante el tercer trimestre del año.