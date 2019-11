Admite Boeing que debió retirar los 737

Nueva York, EU.- El consejero delegado de Boeing, Dennis Muilenburg, reconoció este miércoles públicamente que si hubiera tenido toda la información que tiene ahora, se habrían retirado de circulación los modelos 737 MAX después del primer accidente, evitando evitado el segundo.

En octubre de 2018, un avión Boeing modelo 737 MAX 8 de la aerolínea indonesia Lion Air se estrelló y 189 personas murieron, incluidos todos los pasajeros y el personal del vuelo.

Cinco meses después, un avión del mismo modelo de Boeing de la compañía Ethiopian Airlines se estrelló en circunstancias similares, acabando con la vida de otras 157 personas.

Desde entonces, todos los aparatos 737 MAX 8 de Boeing han sido apartados de la circulación aérea y Boeing sufre una grave crisis de confianza, tratando de mejorar el software del avión para poder recibir las autorizaciones pertinentes para seguir volando.

El CEO de la aeronáutica expresó hoy en Nueva York, en una conferencia organizada por The New York Times, su propio malestar por no haber hecho aterrizar su avión 737 MAX después del primer accidente mortal hace un año y dijo que la compañía tomará en el futuro mejores decisiones más fácilmente en futuros accidentes.

"Si hubiésemos sabido todo en ese entonces, habríamos aterrizado los aviones después del primer accidente", dijo Dennis Muilenburg.

Cuando se le preguntó si la compañía cambiaría su enfoque si ocurriera algo similar en sus aviones, Muilenburg redundó: "Creo que nos verá inclinarnos aún más en esa dirección.

"Siempre seremos una compañía que analizará los datos detrás de lo que ocurre y tomará decisiones buenas y sólidas", agregó el CEO de Boeing.

La junta de Boeing retiró recientemente a Dennis Muilenburg las atribuciones de presidente ejecutivo para que pueda concentrarse en administrar la compañía después de la crisis del 737 MAX.