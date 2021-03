Admite Vitol sobornos a Pemex, pero oculta a quiénes

Reforma

Ciudad de México.- El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que la empresa suiza Vitol ofreció un resarcimiento de daños por actos de corrupción por alrededor de 30 millones de dólares, pero se negó a proporcionar información sobre los funcionarios mexicanos a los que sobornó para obtener contratos.

"En el caso de la empresa Vitol, hace algunas semanas, dos meses o algo así, se dio a conocer en Estados Unidos que habían llegado a un acuerdo con las autoridades americanas en el sentido de pagar algunas multas, derivado de actos de corrupción, cometidos por la empresa, reconocidos por la empresa en algunos países, entre ellos en México, nosotros no estábamos enterados.

"Después de que Vitol liquidó esas cantidades millonarias y en dólares, nos mandó una carta a nosotros, a la dirección de Pemex, congratulándose e informándonos de que ya había resuelto el problema que tenía en EU, que había pagado la multa. Nosotros le respondimos al director que nos daba gusto (...) pero lo que no nos daba gusto era que nosotros ni enterados estábamos por qué se referían al soborno de alguno o algunos funcionarios de Petróleos Mexicanos.

"Entonces, les pedimos que nos informaran qué funcionarios y por qué concepto se había generado ese soborno. La respuesta que nos dieron fue que en el sentido de que por razones del debido proceso no podían darnos esa información", señaló en conferencia matutina.

Romero indicó que, tras esta notificación, Pemex entró en pláticas con Vitol en relación a los contratos vigentes bajo el argumento de que la petrolera no puede trabajar con empresas que reconocen actos de corrupción, por lo que la firma suiza ofreció un resarcimiento de daños.

"La respuesta de ellos va en el sentido de un resarcimiento de hecho, de hechos (sic), un resarcimiento de daños a Petróleos Mexicanos en una cantidad en efectivo, alrededor de 7 millones de dólares, más 17 millones de dólares, otro tanto por concepto de unos trabajos de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos terminarían ya sin costo para Petróleos Mexicanos.

"El Presidente me instruyó para que entremos en contacto primero con el Consejero Jurídico y a partir del Consejero con la Fiscalía para que esos recursos, en caso de ingresar a la Hacienda Pública, se ingrese a la Fiscalía como un resarcimiento de daños de acuerdo con el procedimiento jurídico, y que, de proceder eso, pase a la institución conocida como Devolver al Pueblo lo Robado", comentó.

'Si no informan, no aceptaremos reparación'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no aceptará la reparación del daño ofrecida por Vitol si la empresa no revela los datos de los funcionarios que recibieron sobornos, para no ser cómplices.

"Se arreglan allá, le mandan un escrito al director de Pemex diciendo ya nos arreglamos y el director de Pemex, hasta me gustaría que publicaras los escritos, les contestó, pues está muy bien, pero falta el arreglo aquí. Entonces, ahora, dicen ya queremos también reparar el daño a México, con estos 17 millones de dólares más otra cantidad, alrededor de 30 millones de dólares.

"Y la pregunta de Octavio ayer fue: ¿cómo le hago? Porque me están dando dinero, pero no puedo recibirlo, están ofreciendo dinero, pero no se puede recibir (...) A nosotros nos importa que nos digan quiénes recibieron el soborno, si no sabemos quiénes no podemos aceptar a supuesta reparación del daño, porque seríamos encubridores, cómplices, eso lo tiene que saber Vitol", afirmó.