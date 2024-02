Advierten freno a contribuyentes por iniciativa de AMLO

CDMX.- La iniciativa de reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador para dar prisión preventiva oficiosa a los delitos fiscales, como la compra de facturas que amparen operaciones inexistentes, puede entorpecer la operación de los contribuyentes, consideraron especialistas.

Guillermo Mendieta, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), señaló que, de aprobarse, la iniciativa podría ser una traba más para las operaciones entre contribuyentes, ya que existiría el temor de ser señalado como implicado en emisión de facturas por operaciones falsas o inexistentes.

"Porque no sabrás si paga o no impuestos y solicitarle (datos) queda a petición de que te den esa información, porque es sensible", afirmó.

Si bien hay empresas que operan emitiendo facturas amparadas en operaciones inexistentes, también existen casos en los que los contribuyentes pueden obtener un comprobante proveniente de factureras sin saberlo, dijo Mendieta.

Consideró que la prisión preventiva oficiosa podría implicar un abuso de autoridad.

La iniciativa del Presidente López Obrador, una de las 20 que presentó el 5 de febrero pasado, plantea castigar con prisión preventiva oficiosa los delitos de defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales.

Entre estos últimos también están incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar en la que el acusado es detenido automáticamente sin la posibilidad de libertad bajo fianza, mientras se lleva a cabo un proceso judicial.

Miguel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, consideró que la iniciativa parece complementar las medidas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tomado para combatir este tipo de delitos en su Plan Maestro de Fiscalización para grandes contribuyentes.

"Es consistente y congruente, en ese sentido'', dijo.

No obstante, recordó, el fisco ya tiene otras medidas para quienes incurren en delitos fiscales, como prisión en aquellos casos donde haya defraudación fiscal, dependiendo del monto.

La prisión preventiva oficiosa ha sido criticada por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos.