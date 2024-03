Advierten freno en inversión por materia energética

Foto: Especial/AP

El tema energético en México, principalmente el abastecimiento de energía, podría ser un factor que frene la llegada de inversiones por la relocalización de cadenas productivas hacia el País, de acuerdo con especialistas.

"El nearshoring no se va a dar si no hacemos algo, porque la necesidad de energía que requerimos es de dimensiones que no se han visto antes", advirtió Edgar Gómez, representante de la consultora Latam Finance.

Ejemplificó con el caso de las empresas del ramo siderúrgico o automotriz, los cuales requieren hasta 200 megawatts de capacidad para operar.

"No es posible que vayamos a pedir un estudio de instalaciones y cuando nos llega las obras de refuerzo que hay que hacer al sistema sea de ocho veces la infraestructura que tengo que hacer dentro del parque industrial. Eso va hacer que se ahuyenten las inversiones", apuntó el especialista.

Por su parte, Jaime Parada, de la consultora INNCOM, calificó como necesario crear esquemas que generen inversiones de calidad, es decir, que fomenten la creación de empleos calificados y no sólo mano de obra barata para manufactura.

"Queremos empleo de calidad. Hay una gran oportunidad de atraer inversiones en el campo de manufacturas sofisticadas", apuntó el especialista.

De acuerdo con estimaciones presentadas por NCSS, en los siguientes cinco años se podrían alcanzar 35 mil millones de dólares de exportaciones no petroleras, lo cual, comparado con la Inversión Extranjera Directa de 2023 en México, de poco más de 36 mil millones de dólares, refleja el potencial del nearshoring.

Por último, Fernando Lerdo de Tejada, presidente y director general de Estrategia Total, descartó que los procesos electorales en México y Estados Unidos inhiban la llegada de nuevas inversiones al País porque desde el exterior se percibe el beneficio económico de México.

"No pensamos que lo político sea un factor relevante que pueda significar la limitación a este flujo importantisimo de inversión", apuntó el especialista.