Advierten mayor presión de EU en materia laboral

Ciudad de México.- Una vez que pasen las elecciones presidenciales en Estados Unidos es previsible que continúen las presiones por el tema laboral hacia México, anticipó Lorenzo Roel, miembro del panel de expertos en la materia, en el marco del T-MEC.

"Después de tanto ruido que hubo en Estados Unidos de incluir el derecho de sindicalización y negociación colectiva, los mecanismos de respuesta rápida y que no haya ningún mecanismo, ninguna reclamación, no lo veo. Creo que van a venir presiones, seguramente de los organismos sindicales simplemente para que se vengan los casos. No tiene relación con el tema de elecciones", subrayó Roel, quien también es presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al participar en el foro "Las relaciones laborales agrícolas en el contexto del T-MEC", advirtió que es poco probable que se interponga una queja laboral en contra de México previo a las elecciones de ese país, a realizarse en noviembre.

"Estamos a menos de un mes de las elecciones en EU, consideramos que ya no se dan los tiempos afortunadamente para que se politice el tema sobre todo en un mecanismo laboral de respuesta rápida", comentó.

El panel de respuesta rápida se activa cuando existe alguna violación en el tema de libertad sindical y negociación colectiva, en algún centro de trabajo, sobre todo de empresas que pertenecen al sector exportador.

Roel afirmó que las empresas deben apostarle a un mecanismo de autoevaluación para prevenir señalamientos.

"(Se debe) atender la oportunidad de que de manera preventiva se eviten sanciones. (....) No viene una sanción directa de inmediato sino medidas correctivas. Salvo los temas de trabajo forzoso y trabajo infantil, son temas en los que hay que tener mucho cuidado porque ahí sí puede ser detención directa de bienes y servicios que se exporten a Estados Unidos", manifestó.