Aerolíneas no pueden lavarse las manos con horarios: Profeco

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Las aerolíneas no pueden "lavarse las manos" en la situación de la publicación de los horarios oficiales de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), señaló el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

"Los responsables son las líneas aéreas y no pueden estar lavándose las manos, aunque estemos en Semana Santa", afirmó.

Sheffield aseguró que las aerolíneas operan de manera ilegal los horarios.

"No era legal porque estaban ofertando una hora de salida, y con esa hora de salida no bloqueaban el slot. Lo que hacían eran cambios: tenían vuelos llenos en un horario, pero no tenían espacio para que aterrizara y lo cambiaban por un vuelo vacío", explicó sespués de dar inicio al operativo de vacaciones de Semana Santa.

A pesar de las afectaciones, el funcionario indicó que la Profeco no ha recibido quejas de parte de los consumidores en contra de las líneas aéreas.

Añadió que a muchos pasajeros, varios de los cuales son paisanos que vienen de visita a México, se les engaña con la hora de la salida de su vuelo.

"Estas no son fallas, son malas prácticas de la industria de la transportación aérea; lo he manifestado a los tres o cuatro directores del Aeropuerto", comentó.

"Es un fenómeno que no se produce en otros aeropuertos, ni en Tijuana ni en Cancún, que tienen un gran movimiento. Es en la Ciudad de México donde se han arraigado esas prácticas, donde ponen a su conveniencia la salida de los vuelos".

Por otro lado, el procurador aseguró que en el periodo vacacional de Semana Santa es necesario que los consumidores utilicen servicios formales porque es un momento de más estafas, sobre todo por redes sociales.