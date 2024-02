Afecta huelga en Monte de Piedad a 19 mil clientes al día

CDMX.- La huelga en Nacional Monte de Piedad afecta a unos 19 mi clientes que a diario recurren a esta institución a empeñar sus bienes.

El año pasado, se otorgaron 7.2 millones de préstamos, por un monto de 28.5 mil millones de pesos, aseguró en entrevista el director general de la institución, Javier de la Calle.

En 2022, de acuerdo con datos del mismo Monte, se prestaron 30 mil 899 millones de pesos y se otorgaron casi 7.8 millones de préstamos.

"Hemos estado haciendo un promedio de 25 mil préstamos al día, lo hacen entre 18 y 19 mil clientes diarios. Es una afectación no solo para quien no recibe su préstamo porque está cerrada la sucursal, sino también aquellos que quieran recuperar sus prendas, ahora no podrán retirarlas sino hasta que la huelga sea levantada.

"Afecta a la institución porque eso a la postre tendrá efectos en los ingresos y a los trabajadores porque mientras están en huelga no reciben ni salario ni prestaciones", destacó el director.

Afirmó que las prendas de los clientes se encuentran resguardadas, pero podrán recuperarlas una vez que se levante la huelga.

Sin embargo, las personas tienen que seguir haciendo los pagos respectivos a través de diversas vías, a través de la aplicación del Monte de Piedad, por la banca electrónica de Banamex y en OXXO, con un límite de 10 mil pesos.

"Los clientes saben que es algo similar a lo que ocurrió en la pandemia cuando algunas sucursales tuvieron que permanecer cerradas durante un par de meses y los clientes saben que pueden hacer refrendos y pagos y cuando las sucursales abran, las prendas están a su disposición", explicó.

Añadió que aquellos a los que se les venza el plazo de la boleta, se les dará un plazo adicional hasta que se normalice la situación.