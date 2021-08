Afecta tope en precio del gas al libre mercado: Index

El establecimiento de tarifas topes a la venta del gas licuado de petróleo es una regresión y afectación al libre mercado, que puede llevar a un problema serio de escasez de combustible y hasta mercado negro, consideró ayer el presidente de Index-Chihuahua, Román Rivas Hong.

Señaló que si las autoridades quieren ayudar a las familias más necesitadas para la compra de combustible, que les ofrezca subsidios, que a final de cuentas se pagarían con los impuestos de los contribuyentes, y no afectaría así las reglas del libre mercado.

Román Rivas apuntó que al establecer por decreto tarifas topes al combustible se afecta al mercado ya que hay muchas condiciones que afectan ahora al precio.

Consideró que el precio del combustible a final de cuentas lo tiene que dar el distribuidor final, por lo que viendo el caso desde la perspectiva de empresa, la situación es muy complicada.

El industrial dijo que muchas empresas no existirían ahora si tuviera que operar con precios controlados, ya que no sería negocio para ellos y eso llevaría a que no hubiera inversiones.

Rivas Hong enfatizó que indicó que se está ahora en una situación de que no es competitiva para la empresa o puede meter una situación seria de cierre de empresas, por lo que se debe ver el aso a nivel macro.

“En mi opinión es un error, el meter precios tope y no ayuda para nada la competitividad del país”, enfatizó.

Observó que con ese tratamiento de precios, no habría ningún incentivo para nuevas inversiones en ese giro,a demás de que puede generar falta de combustible y mercado negro, lamentablemente.

El presidente de Índex-Chihuahua dijo que si se vive en una economía de libre mercado, no tiene por que haber precios controlados.

Observó que no se ve mal el que con el precio controlado haya bajado el gas, pero eso será así hasta que no se tenga escasez, como se prevé que habría en un futuro, porque al no tener ganancia, nadie quedrá trabajar de a gratis.

Finalmente dijo que es artificial pensar que el consumidor pagará cada vez menos por el gas, ya que se está afectando las reglas del libre mercado.