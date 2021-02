Afecta tormenta en EU producción de GM, Ford y Toyota

Reforma

Texas.- Varios fabricantes de automóviles, incluidos General Motors Co., Ford Motor Co. y Toyota Motor Co., se vieron obligados a interrumpir la producción en plantas estadounidenses en el centro del país debido a que un patrón de clima invernal provocó cortes de energía y otras interrupciones.

GM canceló el primer turno el martes en su fábrica en Arlington, Texas, luego de cerrar el lunes debido a apagones continuos y a los trabajadores que tenían dificultades para llegar a las instalaciones por la tormenta de nieve. El fabricante de automóviles aún no ha tomado una decisión sobre si operará un segundo turno, dijo un portavoz.

La planta fabrica vehículos utilitarios deportivos grandes y rentables, como Chevrolet Tahoe y Cadillac Escalade. GM había prometido mantener estable la producción en sus fábricas de camionetas y SUV en medio de una escasez de semiconductores que las obligó a reducir la producción en otras plantas.

Ford detuvo la producción en su fábrica de Kansas City, Missouri, que fabrica su camioneta F-150 más vendida y no volverá a arrancar hasta el 22 de febrero. La compañía dijo en un correo electrónico que la suspensión de una semana refleja una escasez de gas natural en la zona.

Toyota dijo que problemas relacionados con el clima lo obligaron a suspender el primer turno el martes en las plantas de Indiana, Kentucky, Mississippi, Texas y West Virginia.

La fábrica de la automotriz japonesa en San Antonio, Texas, ya estaba programada para omitir el primer turno debido a la escasez de chips no relacionada con el clima, pero también se ha visto afectada por la pérdida de energía y agua, dijo un portavoz.