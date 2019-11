Afirma Nahle que Pemex no pagará a hackers

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) no pagará el rescate económico que presuntamente pidieron hackers por liberar algunas computadoras infectadas con un virus, dijo Rocío Nahle, Secretaria de Energía.

"No se va a pagar. Pemex es una empresa seria, está trabajando y ya está la gente de informática en ello", dijo la funcionaria.

"Ahorita en Pemex la gente de comunicación está atendiendo este tema desde el domingo y Pemex emitió un comunicado. Yo espero que hoy ya quede", aseguró Nahle durante un evento en Veracruz.

Reuters reportó ayer que los hackers que atacaron la red interna de Pemex están solicitando a la petrolera 565 bitcoins, equivalentes a unos 5 millones de dólares.

"(Pemex) No está operando en su totalidad. Una parte de las computadoras fueron afectadas, pero en esa parte es en donde está trabajando Pemex, es un porcentaje nada más de las computadoras que afectó al área administrativa de la torre de Pemex", aseguró.

"Las plantas están operando, las cosas están trabajando, los barcos están circulando. Es administrativo", dijo.

Sin embargo, la funcionaria no garantizó que el ataque no se extienda a otras áreas de la petrolera.

Asimismo, negó que no se haya pagado el sistema de antivirus, motivo por el cual se especuló que Pemex habría sufrido el ataque cibernético el pasado domingo.

"Es mentira que no se ha pagado al antivirus; son riesgos de informática, de comunicación".

El domingo, Pemex sufrió intentos de ataques cibernéticos que fueron neutralizados de manera oportuna, aunque lograron afectar a poco menos del 5 por ciento de los equipos personales de cómputo.

Nahle aseveró que el abasto de combustible está asegurado.