Afirman que embajador de México dejaría OMC

Nueva York, EU.- El embajador de México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) se está preparando para dejar su cargo, según tres funcionarios familiarizados con sus planes, en lo que podría ser un golpe significativo tanto para la organización con sede en Ginebra como para la capacidad del País de ayudar a dar forma a los acuerdos internacionales.

Roberto Zapata Barradas, quien se convirtió en el principal enviado del País a la OMC en 2017, pronto se retirará como representante permanente de México en Ginebra, dijeron los tres funcionarios, que pidieron no ser identificados, porque la decisión no se ha hecho pública.

La OMC supervisa las regulaciones comerciales y resuelve las controversias entre sus 164 miembros, que incluyen a la Unión Europea, China y Estados Unidos.

La medida se produce cuando el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando la aprobación de una legislación que cerrará en gran medida las oficinas del ministerio de Economía de México para reasignar los recursos del Gobierno para los programas nacionales.

Quienes se oponen al proyecto de ley argumentan que dejaría a México sin la representación adecuada para defenderse en controversias económicas, incluidas las disputas comerciales con Estados Unidos y los casos en la OMC.

La medida también amenaza con estropear las negociaciones comerciales multilaterales más prometedoras de la OMC, ya que Zapata es el actual presidente de su grupo de negociación sobre normas, que supervisa las discusiones destinadas a eliminar los subsidios a la pesca que contribuyen a la sobrepesca y la sobrecapacidad.

La abrupta salida de Zapata puede retrasar esas negociaciones durante un periodo crítico, según los funcionarios. Dijeron que un nuevo presidente negociador deberá ser seleccionado rápidamente para poder completar el acuerdo este año.

Las conversaciones sobre la pesca están entrando en su cuarto año y permanecen atrapadas en un profundo desacuerdo sobre el papel que debería desempeñar la OMC en la gestión de los océanos del mundo. La meta es cumplir un objetivo clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas mediante la eliminación de subsidios gubernamentales pesqueros perjudiciales para 2020.

Un acuerdo de pesca de la OMC sería simbólicamente importante para una organización que está luchando por mantener su relevancia en un entorno donde las principales economías del mundo incumplen descaradamente las reglas básicas del comercio.

La OMC se enfrenta a una amenaza separada sobre su órgano de apelación, que lleva a cabo sus funciones de arbitraje y podría quedar inútil para fines de año.

"La organización está en profunda crisis", dijo este martes la comisaria de Comercio Europea, Cecilia Malmstrom, durante un evento organizado por el Gobierno francés en París.

"Si el cuerpo de apelaciones colapsa, lo que probablemente ocurrirá en diciembre, al menos temporalmente, no tendríamos ninguna aplicación".

"Y luego, si no tiene reglas, todos pueden hacer lo que quieran y eso sería muy, muy malo, especialmente para los países más pequeños y en desarrollo", dijo.