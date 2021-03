Afirman que Interjet va a concurso mercantil

Reforma

Ciudad de México.- Interjet entrará en concurso mercantil la próxima semana, aseveró Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de la empresa.

"Se necesita (hacer esto). No te llegan los fondos si no tienen seguridad. No va a haber un fondo que te deposite sino hay concurso mercantil", sostuvo en una reunión con medios de comunicación.

Comentó que esta es la única salida para la compañía, que actualmente enfrenta una huelga de sus empleados.

Del Valle mencionó que hay tres fondos interesados en invertir de 500 millones de dólares a mil millones de dólares en la empresa.

Estos tres fondos son Sigma, WTI y Lufthansa Consulting, con quienes ya hay cartas de intención.

Con este proceso, la empresa podrá hacer frente a su pasivo de mil 250 millones de dólares, resaltó.

Sin embargo, Del Valle anticipó que en el concurso mercantil se pagarán realmente entre 350 millones de dólares y 500 millones de dólares, debido a que hay pasivos que no tienen sustento.

En dicho encuentro, el empresario aseguró que Interjet enfrenta este nivel de deuda por una mala administración de sus directores.

Aunque aclaró que no fue directamente una mala administración de la familia Alemán, fundadora de la compañía, sino de los directivos.

Por ello, 11 directores de la aerolínea están suspendidos bajo investigación por malos manejos en la empresa, declaró.

Estos directivos son aquellos que estaban en la empresa cuando Del Valle tomó participación en la aerolínea y entre ellos están William Shaw, ex director general de la misma.

Con el concurso mercantil, Interjet puede volver a operar, precisó.

La reactivación ocurriría en julio de este año con 15 aviones A320 arrendados que ya fueron solicitados, comentó Del Valle.