Agregados, mecanismo inofensivo: Seade

Ciudad de México.- Los agregados labores que contempla Estados Unidos en su Embajada en México para implementar el T-MEC son un mecanismo 90 por ciento interno e inofensivo, consideró el subsecretario y negociador mexicano Jesús Seade.

En una serie de tuits publicados luego de fuertes críticas por la iniciativa presentada en el Congreso de Estados Unidos, que contempla enviar a México a cinco agregados que vigilen la reforma laboral, Seade consideró que son medidas internas que no afectan el T-MEC.

"En EU el tratado se vierte en una 'Ley de Implementación' que incluye los compromisos tomados y otras cosas internas, como necesidades presupuestales derivadas del tratado, el rediseño de sus instituciones, etc", escribió.

"En esto, como concesión a los duros del Congreso, su proyecto de ley incluye un mecanismo interno de monitoreo de nuestra Reforma Laboral, redundante a lo que dispone el tratado, 90% interno e inofensivo (información) pero que debió haberse advertido y expresa desconfianza".

El negociador mexicano indicó que no está clara la función de los agregados laborales, pero reiteró que México jamás los aceptará si se trata de "inspectores disfrazados".

"Esto ni es del Tratado ni nos compromete. Es discurso a sus galerías y, los 5 agregados, una medida unilateral que sujetaremos 100% a lo acordado", aseguró.

"La obsesión demócrata con 'enforcement', término unilateralista que aquí significa 'obligar a cumplir', costó sangre, y se atendió con los páneles basados en ley con selección cruzada de sus miembros: la forma legítima de hacer valer, ambos países, nuestras leyes. INSPECTORES NO".

Seade rechazó que en el T-MEC haya "letras chiquitas" que perjudiquen a México.

"Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene 'letras chiquitas', es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita 'extras' para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE", agregó.