‘Agria’ sorpresa: sube limón 41.5%

Un aumento del 41.5% en el precio del limón se registró ayer por la mañana en las principales tiendas comerciales de Ciudad Juárez. El mes pasado el kilo tenía un costo aproximado de 50 pesos; sin embargo, ayer el precio ascendió hasta 82.99.

El aumento fue mal recibido por los compradores, quienes se mostraron inconformes al percatarse del reciente valor que había adquirido este fruto en los anaqueles.

“Es una sorpresa poco agradable para nosotros como clientes, en especial porque se trata de un alimento que los mexicanos consumimos mucho. Si quiero llevar un kilo de limones voy a tener que dejar otras dos cosas”, comentó Carmen Aguirre, compradora.

Delincuencia, detrás del alza

Uno de los factores que han influido en el aumento de precios por este producto es el alza en el índice delictivo que impera en los estados de Michoacán y Veracruz, principales productores de limones en el país.

En los últimos días, los grupos delictivos en la región han realizado narcobloqueos en las principales carreteras por las que transitan cientos de camiones de carga, lo que impide que éstos lleguen a tiempo a sus destinos, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Otra de las razones por las que el precio ha escalado es la alta demanda derivada de las fiestas patrias, según las declaraciones hechas por el procurador federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Desde las fiestas patrias, no he visto muchos clientes dispuestos a pagar esos precios por el limón. Si llegan a comprarlo son en cantidades muy pequeñas. Como ama de casa, no me parece justo que aumente tanto de un día para otro. Afecta mucho nuestro salario”, explicó Raquel González, cajera del centro comercial.

Padilla aseguró que el precio de los limones podría estabilizarse dentro de pocas semanas, pues la mayor temporada de producción de esta fruta comenzará a principios de octubre y terminará hasta noviembre, por lo que la disponibilidad de este alimento será mayor a la que se ha visto durante el 2023.

