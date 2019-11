Ahora dice Pelosi que T-MEC sería hasta 2020

Washington DC, EU.- La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este viernes que no descartaría que la votación del Congreso sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC) pase para el próximo año, pero sostuvo que espera que pueda darse antes.

"Nos estamos encaminando hacia el sí, y creo que cada día estamos más cerca de un acuerdo", sostuvo.

"Me gustaría hacerlo tan pronto como esté listo. No lo descartaría el año que viene, pero espero que podamos hacerlo antes".

El Presidente Donald Trump ha criticado a Pelosi y a los demócratas en diferentes ocasiones por no avanzar más rápidamente y ratificar el acuerdo comercial.

Mientras tanto, la bancada republicana teme que si el pacto no se sella este año, eso se vea reflejado en las elecciones presidenciales de 2020.

Sin embargo, Pelosi dijo que los negociadores demócratas y el Gobierno de Trump están cerca de finalizar los retoques al acuerdo comercial.

Ayer, Pelosi aseguró que la Cámara baja de Estados Unidos estaba cerca de llegar a un acuerdo con la Administración de Trump para avanzar la ratificación del tratado comercial.

Asimismo, el Subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Jesús Seade, aseguró que Pelosi se mostró optimista con el avance.

"Tuvimos una breve charla y ella me transmitió de forma rápida un mensaje positivo: Esperamos que estos procedimientos lleguen a una conclusión pronta", dijo Seade durante una rueda de prensa en la Embajada de México.

La demócrata calificó al tratado como el acuerdo comercial más fácil que hayan logrado y aseguró que el proceso no se verá influenciado por el proceso de investigación para un juicio político a Trump.

A principios de este año, Pelosi designó un grupo de demócratas para negociar cambios al acuerdo con el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, centrándose en particular en el fortalecimiento de las disposiciones laborales y de aplicación.

El presidente de Medios y Árbitrios de la Cámara, Richard Neal, quien lidera el grupo de trabajo demócrata, dijo esta semana que las dos partes hicieron un progreso significativo.

También llamó al presidente de AFL-CIO Richard Trumka, Lighthizer y el personal del comité, a reunirse pronto para resolver las diferencias pendientes.

Trump se reunió esta semana con legisladores progresistas y les dijo que no se apresuraran a votar. Al mismo tiempo, indicó que los negociadores se están acercando a la línea de meta.

Hasta ahora, muchos grupos laborales han dicho que el acuerdo no es lo suficientemente bueno, pero no está claro si presionarían a los demócratas para que eliminen todo.

Bloomberg News informó a principios de esta semana que la administración y el Congreso aún están negociando y tienen grandes diferencias en el lenguaje de la legislación sometida a votación, lo que indica otra batalla cuesta arriba.