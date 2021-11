Ahuyenta energía sucia a GM

Ciudad de México.- De no contar con un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables en el País, General Motors buscará otros destinos de inversión para cumplir con sus metas de cero emisiones, destacó Francisco Garza, presidente y director general de la compañía en México.

"Si no existe un marco jurídico, un marco estructural en México enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar su visión cero, cero, cero y, desafortunadamente, si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión", afirmó Garza durante su participación en la 49 Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

La advertencia se da en un escenario en el que el Gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador impulsa una reforma cuestionada por privilegiar las energías contaminantes, mientras que en Estados Unidos acordó apenas este jueves impulsar energías renovables.

Garza destacó que el país es un polo atractivo debido a su ubicación, proveeduría, tratados comerciales y mano de obra calificada.

No obstante, explicó, la compañía tiene el objetivo de que el 100 por ciento de la energía que consume a nivel global provenga de fuentes renovables para 2040, meta difícil de alcanzar sin una política definida sobre energías renovables en el país.

GM cuenta con cuatro plantas en México,de las cuales la ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila, recientemente recibió una inversión de mil millones de dólares para producir autos eléctricos.

"Si las condiciones no están en la mesa, creo que México no va a ser destino de inversión en el corto y mediano plazo y hoy en día como nuestras inversiones tardan entre cinco y siete años, estamos evaluando que si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se va a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a China, a Europa, y México deja de ser un destino importante.

"Estamos hoy en el límite para decidir si México se convertirá en destino de inversiones por lo menos en nuestra organización", detalló Garza.

Las declaraciones se dieron horas después de que en Washington se llevó a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la cual las energías verdes fueron uno de los temas tratados.